Gabriel Heinze 2023: un nuevo ciclo que genera gran ilusión en el pueblo leproso

El año arranca con gran expectativa en el Parque. Tras un 2022 donde el equipo se acomodó en lo futbolístico, incluso con el ingreso a la Copa Sudamericana, la llegada de Gabriel Heinze, tan sorpresiva como esperanzadora, hace intuir que puede ser una temporada con un Newell’s peleando en todos los frentes, o al menos intentándolo.

La pretemporada arrancó temprano y tras un mes de alta exigencia física, el cuerpo técnico empezó a rodar el equipo. Los amistosos con Villa Dálmine fueron apenas un primer ensayo informal, pero dejaron algunas señales de cara a lo que se viene. Y también marcaron los huecos que aún se deben llenar para tener un plantel competitivo.

Heinze no se casa con ningun esquema táctico, pero inicialmente apuesta a una línea de cuatro atrás y un solo volante central. Un 4-3-3, que en realidad en su idea real es más un 2-3-1-3, ya que los laterales los quiere sumados al mediocampo y eso expondrá a los zagueros a marcar muchas veces mano a mano.

De la mano de esa idea, Willer Ditta puede aparecer de primer central, como lo hizo ante Dálmine, y en ese caso el acompañante sería Guillermo Ortiz. También está Gustavo Velázquez, para jugar con Ditta de seis o con línea de tres. Si es así, el dibujo táctico sería un 3-1-3-3, con Sforza por delante de los tres zagueros y los laterales adelantados con un enganche.

A la hora de armar un supuesto once titular, hay necesidades que están a la vista y jugadores con pinta de inamovibles. En esta nómina, de los elegidos para armar la estructura principal, aparecen Lucas Hoyos, Ditta, Juan Sforza y Ramiro Sordo. Los otros siete lugares aún no tienen un titular garantizado, aunque Bruno Pittón (ya entrena y falta la firma) y Brian Aguirre (entrena con el Sub 20 argentino) son dos con mucha espalda con el DT.

¿Dónde faltan refuerzos? Heinze busca un nueve de jerarquía, ahí apunta alto. Por eso se demora la llegada, ya que las alternativas son juveniles: Genaro Rossi, Nazareno Funez y Jeremías Pérez Tica. O Djorkaeff Reasco, quien aparece como primara opción desde el banco.

Otro puesto con alta necesidad es el lateral/carril derecho. Está el juvenil Jacob y por ahora resiste Armando Méndez, pero ninguno de los dos convence.

El Gringo también busca un extremo, que puede ser volante ofensivo o delantero. Hubo un intento con Francisco González Metilli; se mencionó a Javier Cabrera de Argentinos y a Jorge Recalde, paraguayo que se va de Olimpia, pero por ahora nada cerrado. Y hay otras opciones.

Los volantes internos están. Llegó Iván Gómez, que Heinze dijo que también puede jugar por afuera; Pablo Pérez, Guillermo Balzi, Marcos Portillo y Cristian Ferreira, quien parece entusiasmado con quedarse. Hay pibes de la cantera y otros más experimentados en un lugar muy importante en la estructura del equipo.

Con Sordo con un lugar asegurado, las otras opciones por afuera son Brian Aguirre, Francisco González y Justo Giani. Más el refuerzo que debe llegar. En especial porque Aguirre está citado al Sub 20 y si va al Sudamericano de Colombia se perderá al menos tres partidos.

La lista de juveniles la completan Facundo Mansilla, Martín Luciano, Marco Campagnaro, Marcelo Esponda, David Sotelo y Misael Jaime. Y Julián Fernández, con más pinta de irse que de esperar una chance. Mientras que Lionel Vangioni aún tiene para un mes para estar a pleno.

Las expectativas son altas. Con el Gringo en el banco el hincha se ilusiona con un 2023 con chances de un título. La Liga arranca el 27 de enero, la Sudamericana en abril y la Copa Argentina también será una opción. Y pelear es una obligación.