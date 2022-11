Qatar 2022

Furor en Bangladesh por la Scaloneta: de las atrocidades del imperio británico a la mano de dios

¿Por qué no se fanatizan por Países Bajos si Cruyff fue un jugador exquisito? ¿Por qué no de Brasil, si es pentacampeón y siempre candidato, con jugadores talentosos de sobra? ¿Por qué no de Francia, el último campeón, cuyo abanderado, Mbappé se cansa de hacer goles maravillosos? Hay una teoría