Fuerza, Richard: Ricardo Caruso Lombardi confesó que fue operado de un tumor cerebral

"O me operaba o quedaba ciego"

El reconocido director técnico Ricardo Caruso Lombardi confesó que, hace un tiempo, fue operado en el sanatorio Mater Dei de un tumor en la cabeza y ya se encuentra en proceso de recuperación.

El entrenador, de larga trayectoria en el ascenso y en Primera División, contó que las primeras señales de alerta del tumor aparecieron cuando todavía trabajaba como director técnico en su último paso por Belgrano de Córdoba antes de convertirse en manager de Deportivo Español y en panelista deportivo en televisión.

“Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia” declaró quien el pasado viernes cumplió 61 años y debutó como jugador en Argentinos Juniors en 1981.

Quien salvo a Racing y San Lorenzo del descenso, continuó su relato comentando que su padre había tenido un aneurisma, por lo cual, decidió ir a hacerse un chequeo donde le detectaron el tumor y agregó: “Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego”.

“Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos” culminó Caruso Lombardi que, además, aclaró que ya está en proceso de recuperación pero aún no se sabe si volverá a calzarse un buzo de director técnico o continuará en su rol de manager y panelista.