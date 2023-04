Fuerte concentración: grupo francés propietario de Milkaut ahora compró la firma Ilolay

El grupo francés Savencia Fromage & Dairy adquirió la marca Ilolay y sus activos tras cerrar un acuerdo con la sociedad Sucesores de Alfredo Williner, empresa láctea familiar argentina, se anunció este miércoles.

Con esta operación, Savencia busca potenciar su presencia en el país e impulsar su desarrollo en el segmento lácteo a través de una nueva marca, tres nuevos sitios de producción en las localidades de Bella Italia, El Trébol y Arrufó, y un equipo de personas referente de la industria.

Fundada en 1928 por inmigrantes suizos, la empresa de la familia Williner es uno de los procesadores importantes de leche de la Argentina, en una de las principales cuencas lecheras de un país con una fuerte cultura quesera, aunque el año pasado había perdido presencia en el mercado.

“Mantenemos relaciones cercanas con Savencia desde hace muchos años y compartimos los mismos valores; ambas somos empresas familiares con un arraigo local; y los productos ilolay complementarán el portfolio de marcas de Savencia”, dijo Alfredo Williner, presidente de la empresa Williner.

“Esta adquisición fortalece la presencia de Savencia Fromage & Dairy en Argentina, donde el Grupo está establecido desde la década de 1990 con sus marcas internacionales, así como las locales Milkaut y Santa Rosa”, agregó Olivier Delaméa, director General de Savencia Fromage & Dairy.

En esta nueva etapa, la familia Williner continuará proveyendo leche a través de la empresa Las Taperitas, para la fabricación de los productos ilolay, a través de sus establecimientos productivos; además, integrará el nuevo directorio de ilolay.

La adquisición estará sujeta al acuerdo de las autoridades de competencia en aplicación de las normas locales.

El mercado

Tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, concentran más del 70% de los tambos del país, por lo que esta región es la cuenca lechera más importante de Sudamérica.

Produjeron estos tres distritos 8.100 millones de litros de leche durante el 2022, más de 70% del total nacional, en un entramado que acumula 7.300 tambos y 44.000 puestos de trabajo directos, que suman unas 260 empresas asociadas en el procesamiento y elaboración de alimentos lácteos.

Santa Fe es dentro de estas tres la provincia líder, ya que la mitad de las firmas en el top ten están radicadas en territorio provincial, y también cuenta con la mayor cantidad de vacas y de tambos.

La nueva alianza

Con sede en la provincia de Santa Fe, Sucesores de Alfredo Williner es una de las principales procesadoras de leche de Argentina y también es uno de los principales exportadores del sector lácteo.

Da trabajo a más de 1.200 empleados distribuidos en tres sitios industriales y nueve centros de distribución, y la mayoría de sus productos se comercializan en comercios bajo la marca Ilolay.

Savencia Fromage & Dairy es uno de los principales procesadores de leche del mundo (2º grupo quesero de Francia y 5º del mundo).

Con una facturación de 5.600 millones de euros y 21.900 empleados, el grupo está presente en 31 países focalizado en la producción de quesos y especialidades lácteas.

Por el nivel de procesamiento de leche la nueva sociedad que surge de la fusión se ubica detrás de Saputo (La Paulina, Molfino) y de Mastellone (La Serenísima). A esta última, afirman conocedores del mercado, Savencia buscará disputarle el control del negocio de la industria de procesados lácteos.

A pesar de la venta, la familia Williner continuará abasteciendo de leche a través de la empresa Las Taperitas, para la fabricación de los productos ilolay. Además, la familia integrará el nuevo directorio de ilolay.

Ilolay procesa actualmente 1,4 millón de litros promedio por día. Su objetivo manifiesto desde hace algunos meses es que estaba intentando crecer en el mercado nacional y ya había hecho acercamientos con otras lácteas para la expansión de negocios.

Previo a la pandemia ilolay había firmado una intención de compra de la marca Tholem a Sancor, que no llegó a buen puerto. Esta última, que supo liderar hasta hace dos décadas el mercado, está sumida en la indefinición de un rescate que no termina de concretarse, en una alianza entre el gobierno nacional, a través del Banco Nación, y un grupo en el que figuran los locales Jorge Estevez (ex La Sibila), Gustavo Scaglione y Leandro Salvatierra (ambos empresarios de medios de comunicación), con aval del gremio Atilra.

Cada vez más concentrados

La adquisición de Ilolay por parte del grupo francés refrenda el aumento que tiene lugar desde el 2022 en las compras y fusiones de empresas. El año pasado, se registraron 91 operaciones.

De acuerdo a un informe de KPMG Argentina, el volumen registrado en 2022 representó la cifra más alta desde 2018. El valor total alcanzó los u$s 4.229 millones de dólares.

El crecimiento en compras y fusiones en el país se contrapone a lo ocurrido a nivel global, donde la actividad exhibió una caída significativa del 60% respecto de igual período en 2021.

La desaceleración fue observada en todas las regiones: Norteamérica acusó el impacto de la política restrictiva de la Reserva Federal (FED) para combatir la inflación, la crisis energética fue determinante en la actividad de Europa, mientras que la política de “Covid Cero” y la crisis inmobiliaria en China afectaron a la región asiática.