Fray Luis Beltrán: lo mataron de un tiro tras resistirse a un robo

Otro crimen a tiros consternó a la vecina localidad de Fray Luis Beltrán. Un joven de 34 años fue asesinado poco antes de las seis de la mañana de este domingo tras una discusión que en principio se presume fue originada porque se resistió a un robo. Llamados al 911 alertaron sobre detonaciones y cuando la Policía llegó a lugar, en la zona del Fonavi 3, encontró a Emmanuel Victorio Wolert con al menos un disparo en el abdomen. Falleció cuando era trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano. El homicidio se produjo a tan sólo dos semanas del brutal crimen de una mujer de 30 años y de su hijo de 14 en la misma localidad.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), minutos antes de las seis, vecinos de calle 1 al 1600, en la zona del Fonavi 3, llamaron a la Policía para avisar que habían escuchado una discusión y disparos de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar, donde tiene jurisdicción la seccional 4ª, encontraron a Wolert mal herido y tendido en la vía pública. Pese a los intentos de asistirlo, llegó sin vida al centro de salud de Fray Luis Beltrán tras ser trasladado en ambulancia.

En un informe preliminar, los médicos advirtieron que tenía al menos un disparo en la zona sacro lumbar y una lesión en la cabeza que pudo haber sido provocada por un golpes

El homicidio es investigado por el fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente, quien ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario (IML) para que le realicen la autopsia correspondiente.

Además, el fiscal comisionó a Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabaje en la escena preservando las pruebas y realizando una inspección ocular del lugar. También realizaron pericias fotográficas, relevamiento de cámaras de la zona y tomaron testimonios a vecinos.

En ese sentido, voceros del caso informaron que hay testimonios primarios que dan cuenta de que la víctima “habría discutido” con sus agresores, no identificados hasta el momento, quienes lo atacaron porque se resistió a un robo.

No obstante, desde la Fiscalía aclararon que no descartan otras líneas de investigación como posible móvil del crimen.

Pesadilla

Tras conocer su deceso, allegados a Wolert lo recordaron por redes sociales, donde expresaron su malestar por el nivel de violencia que irrumpe en la vida cotidiana de la localidad.

“Gracias a Dios por ponerte en mi camino. Gracias por quererme tanto a mí y a mis hijos. Gracias por tus abrazos. Es una pesadilla esto. Dame fuerzas para seguir. Te voy a recordar siempre con una sonrisa y esos temas de Leo que me cantabas. Amigo, no puede ser, no puede ser…. Cuiden a sus hijos porque este mundo es una mierda. Ya no se puede vivir así”, publicó una amiga de la víctima en su red social Facebook.

“Qué injusticia esta vida de mierda primo, que injusto por lo que pasaste. Te arrebataron la vida. Qué momento de mierda y tan difícil para toda la familia. Danos fuerzas para seguir, para aceptar que ya no vas a estar más. Te amo con el alma mi gordito”, escribió su prima por la misma red social.

Hace tan sólo dos semanas, un brutal crimen se cobró la vida de otros dos vecinos de Fray Luis Beltrán. Sabrina Soledad Verdún, de 30 años y su hijo Agustín Astrada, de 14, fueron asesinados a tiros el pasado sábado 24 de septiembre en un ataque que también provocó heridas de bala a otro hijo de la mujer de 9 años.

Ese hecho se produjo cerca de las 14 en la cuadra de 20 de Junio al 200 de barrio Retiro cuando dos muchachos pasaron en moto y abrieron fuego contra la familia. Se investiga si ese ataque fue dirigido a la pareja de la mujer asesinada.