Fito Páez otra vez nominado en unos Grammy donde Bad Bunny y Beyoncé hacen historia

El argentino Fito Páez, que en 2021 ganó su primer Grammy, volvió a estar nominado este miércoles por Los años salvajes en la edición número 65 de unos premios que pueden consagrar al reguetonero Bad Bunny que aspira al lauro a mejor álbum del año por Un verano sin ti y proyectar a la historia a Beyoncé quien se proclamó como la artista más veces citada en la historia de la Academia de la Grabación con 88 selecciones.

Tanto ella con Renaissance como Bad Bunny pugnan en la categoría principal de álbum del año donde además figuran: 30 de Adele, Mr. Morale and The Big Steppers de Kendrick Lamar, Harry’s House de Harry Styles, Special de Lizzo, Voyage de Abba, Good Morning Gorgeous de Mary J Blidge, In These Silent Days de Brandi Carlile y Music of the Spheres de Coldplay.

En esa profusa galería aspiracional al gramófono de la industria, Beyoncé lidera con presencia en nueve ternas, seguida por Kendrick Lamar (en ocho), Adele y Brandi Carlile (en siete); y Harry Styles, Mary J. Blige y DJ Khaled (en seis).

En la búsqueda de otra distinción internacional tras la lograda por La conquista del espacio, Páez tendrá cinco oponentes de peso con El Alimento de Cimafunk, Tinta y Tiempo de Jorge Drexler, 1940 Carmen de Mon Laferte, Alegoría de Gaby Moreno y Motomami de Rosalía.

En la ceremonia prevista para el 5 de febrero en Los Ángeles se incluirán nuevas categorías y en Best Album Notes irrumpe Astor Piazzolla de la mano de Astor Piazzolla: The American Clavé Recordings, un caja de Nonesuch Records, con álbums que el bandoneonista y compositor argentino publicó en los 80 y cuya remasterización fue lanzada en mayo pasado.