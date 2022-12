Fito en el Anfi: 30 años después del amor, volver a los 16

Por Mariano Panichelli, especial para El Ciudadano

La experiencia de quienes tuvimos el honor de ser parte de esa tribu de cuarentones, cuarentonas y no tanto que nos sumamos al ritual propuesto por Fito Páez para conmemorar los 30 años del disco de rock nacional más vendido en la historia de la música popular argentina, ha movilizado todos los sentidos, casi todas las emociones y debe adjetivarse de todas las maneras posibles para intentar expresar lo vivido aquella noche.

“Fue el mejor recital de mi vida”. No resulta exagerado decir lo que le escuché decir a un amigo que asistió al ritual un par de noches antes que yo. Y es un montón poder decir eso a los cuarenta y pico. Pues en este país de rotos corazones que describe Fito en varios trazos de su cancionero, somos bastante pocos quienes tenemos el privilegio de poder contar más de 4 o 5 conciertos importantes e impactantes en nuestras vidas. Y el de Fito en la noche del Anfi de Rosario fue, para muchos y muchas, el mejor.

“De todos los conciertos que pude ver en mi vida, hubo 2 grandes experiencias que conservo y conservaré con particular emoción: Una fue la de anoche en el anfi y la otra fue cuando Fito presentó por primera vez El Amor después del Amor en el Gigante de Arroyito”, le dije a mi hijo Felipe, que tiene casi 23, el día después de la noche mágica del Anfi. En aquel evento de 1992, yo tenía 16. Y quizá sea esa situación de paréntesis entre una punta del tiempo y la otra, en la que transcurren nada más y nada menos que 30 años lo que convierte a la experiencia vivida en la noche del Anfi en particularmente especial y excepcional. 30 años de vida de un disco de un artista que admiramos, mientras la vida traía consigo hijos, amores, viajes, pérdidas, dolores, logros, satisfacciones, emociones, convicciones, mudanzas, estudio, títulos, trabajos, y sigue la lista. Momentos, instantes y etapas de la vida casi siempre musicalizada por diferentes sonidos en los que Fito y su amor después del amor siempre –sí, siempre- tuvieron un lugar privilegiado.

Biografías de vidas semejantes y diferentes de los muchos y muchas que estuvimos bajo alguna de las 3 lunas del anfi y que nos apropiamos desde adolescentes y hasta ahora de ese disco y sus canciones como la más acabada banda de sonido de nuestras vidas. ¿Qué es eso si no vigencia?

En el intento por desentrañar cuales fueron los motivos por los cuales afloraron tantas emociones, pienso que entre ese torbellino de recuerdos y presencias, se me pasó la vida entera en el show, como un carrusel de imágenes, momentos, etapas. Y no es para menos. Son muchas las dimensiones de mi paso por este mundo que coinciden con la presencia de Fito en ella. Empezando porque este año falleció mi papá. Y es que fué mi viejo quien a mis 16 me dio permiso para venir solo desde mi Firmat natal a Rosario a ver la presentación del disco, habilitando o confirmando quizás sin saberlo el nacimiento de una pasión por la música popular y por Fito en particular que me acompañaría por el resto de mi vida. A los pocos meses fue el viejo otra vez el que posibilitó una nueva participación en otra jornada de presentación del mismo disco en Alcorta, cerquita de Firmat. Ese día, fuimos en su auto mi viejo, mi vieja y yo que fui acreditado por una FM de mi ciudad en la que hacía un programa de radio que se llamaba… Dale Alegría a mi Corazón.

Es que siguiendo con las coincidencias y las presencias de Fito en mi vida, el camino en la comunicación lo empecé en programas de radio desde los 13 años en la FM Arco Iris de Firmat. Programas que siempre tenían a Fito entre los artistas que siempre sonaban.

En aquellos 90, también habíamos armado un subgrupito en Firmat con quienes nos poníamos de acuerdo para ingresar bastante más temprano que el resto al boliche al que todos ingresaban pasadas las 3 porque el DJ de la pista de lentos nos ponía rock nacional, un género que ya en aquel entonces no sonaba tanto en el horario central de las discotecas. Y, por supuesto, esa playlist de temas de acá lo incluía a Fito como uno de los principales.

Todas estas imágenes y recuerdos junto a otras instantáneas emocionalmente contundentes, atravesaron el cuerpo y el alma mientras el artista que transformó nuestras vidas -tanto o más que la manera en que Piluso transformó la suya- nos regaló el –hasta ahora- mejor show de nuestras vidas. Y junto a todas las emociones, afloraron las lágrimas, las mismas que al día siguiente dispararon la pregunta: ¿porqué lloré?

Lloré de alegría y de vida, lloré de recuerdos y de comunión de almas, lloré porque a los cuarenta y tantos Fito es el artista que aún ilumina nuestras almas y nos hace saltar para tocar el cielo de Rosario que desde el Anfiteatro se sintió más cerca aquella noche.

Lloré porque durante la impecable versión de Circo Beat, fuimos muchos quienes nos conmovimos cuando escuchamos la tremenda premonición que anticipó que “los monos están devastando esta ciudad” o porque en estos trágicos días de récord de homicidios, es conmovedor escuchar a Fito cantar que “en esta puta ciudad, todo se incendia, se va y matan a pobres corazones”.

Lloré porque a pesar de todo, seguimos eligiendo a Rosario como el lugar en el que nos sentimos cerca, tan cerca como Fito de nosotros y qué más prueba del amor por esta ciudad se necesita que un ritual de almas encendidas y vibrando alto en el Anfi liderados por el gran maestro de ceremonia que es Fito?

Lloré porque me emocione al escuchar a mi compañera –que tiene mechas violetas- y a su hija –que se llama Ámbar- cantar juntas y abrazadas que “no es tan trágico mi amor”, que “es este sueño, este sol, que ayer pareció tan extraño” en la emocionante versión de “Furioso Pétalo de Sal”.

Lloré porque pasaron 30 años y ahí estábamos los de mi generación junto a Fito, celebrando y renovando el ritual de un amor que siempre será después porque ya es eterno, bajo el cielo y la luna de Rosario, la ciudad más hermosa del mundo.

Lloré porque una vez más, exactamente 30 años después, un tipo que admiro desde mi más tierna edad me hizo saber que la vida son momentos, instantes, experiencias. Y también, canciones. Sin muros ni lamentos, pasó Fito por el Anfi con su emblemática creación y una admirable banda de músicos, muchos de ellos oriundos de Rosario y Santa Fe para hacernos vibrar, gozar y vivir. Para recordarnos y reafirmarnos que él también estará, vigente y presente entre esas personas que no vamos a olvidar, como aromas que nos vamos a llevar y recuerdos que no vamos a borrar, como mi viejo o como el papá de mi compañera que justamente partieron de este mundo este año que, también, se está yendo.