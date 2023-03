Fiscal rechazó los dichos de Aníbal por el narcotráfico: “El bombero no se puede quejar del fuego”

El ministro de Seguridad sigue recibiendo críticas tras haber afirmado que las bandas narco "ganaron" en Rosario. "Yo no me permito ser pesimista: sino, tendría que renunciar y buscar otra cosa", señaló Patricio Sabadini

El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad Aníbal Fernández respecto al narcotráfico en Rosario y señaló que “el bombero no se puede quejar del fuego”.

“Yo no me permito ser pesimista: sino, tendría que renunciar y buscar otra cosa. El bombero no se puede quejar del fuego”, sostuvo el integrante del Ministerio Público.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, Sabadini añadió: “Con las herramientas que contamos damos lo mejor posible para enfrentar al narcotráfico. Hay falta de cargos, que no se están cubriendo en la Justicia”.

“Cuando digo que el narcotráfico es incontrolable, incontenible es sentido común. Si Estados Unidos no lo puede contener, hay que imaginarse un país subdesarrollado como el nuestro y con la extensión territorial que tiene la Argentina”, planteó el fiscal.

Y agregó: “Si a eso le sumamos que tenemos problemas de contención en cuanto a que parte de las Fuerzas de Seguridad también están involucradas, el escenario es preocupante”.

Al comparar la situación de Rosario con El Salvador, luego de que en las últimas semanas se viralizaran imágenes de miles de pandilleros detenidos y trasladados a cárceles de máxima seguridad, Sabadini explicó: “El punto en común que hay es lo social: la deserción escolar, la falta de oportunidades para los jóvenes. Lo que uno ve es que son bandas de narcomenudeo con soldaditos pibes, sin oportunidades”.