Filtraron de forma pirata el episodio final de la primera temporada de “House of the Dragon”

El último episodio de la primera temporada de la serie House of the Dragon, el spin-off de la aclamada serie Game of Thrones, fue filtrado de manera pirata en la web dos días antes de que el envío se emita por HBO en todo el mundo este domingo.

Un vocero de HBO indicó a los medios especializados de Hollywood que la compañía “está al corriente de que el décimo episodio de House of the Dragon fue publicado en sitios ilegales de protocolo torrent, que parece haberse originado desde un socio distribuidor de la región Europa, Medio Oriente y África”.