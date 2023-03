¡Fiesta completa! En la semana de San Patricio, Irlanda ganó invicto el Seis Naciones

Todo Irlanda era una fiesta y el Trébol no iba a dejar que los festejos se corten. El equipo liderado por Johnny Sexton le ganó a Inglaterra (29-16) para quedar por 5ª vez con el torneo europeo y por 3ª vez con Grand Slam incluido. El apertura además desde hoy es el goleador histórico del certamen

Johnny Sexton con la Copa en alto. El capitán irlandés es el nuevo goleador histórico del Seis Naciones. Crédito: Prensa Six Nations

En el Viejo Continente hubo justicia deportiva, Irlanda se consagró campeón del Seis Naciones 2023. El Trébol demostró durante todo el torneo ser el mejor equipo, ratificando porque lidera el ranking mundial. Además, con el triunfo sobre Inglaterra por 29 a 16, se quedó con el Gran Slam (campeón invicto), hecho que logra por tercera vez (2009 y 2018) y es el quinto título desde el 2000 (2009, 2014, 2015 y 2018). También por la quinta fecha ganaron Francia a Gales y Escocia a Italia.

En París, Francia ya había hecho su parte, derrotar a Gales (41-28) con punto bonus pero Los Galos no dependían de sí mismos, necesitan un milagro inglés que duro menos de 40 minutos.

Irlanda titubeo en el primer tiempo, pero en el complemento –ayudo que Inglaterra jugó con uno menos por la expulsión de Stewart-, pero los dirigidos por Andy Farrell, no claudicaron y fueron fieles al juego que los llevó hasta ahí, continuaron apostando y lograron su cometido, vulnerar la defensa inglesa y darles al público irlandés un gran festejo en la semana de San Patricio.

“Significa mucho para todos aquí y para todos los irlandeses de todo el mundo: poder hacerlo el fin de semana de San Patricio y ganar un Grand Slam, siempre será especial”, dijo Farrell, head coach de Irlanda, y agregó: “Gracias a Francia y la presión que nos han ejercido en los últimos dos juegos, sabíamos que era una victoria a toda costa”.

Sobre el partido el inglés que dirige al Trébol expresó: “El juego fue intermitente y fue un partido de prueba a la antigua. Una vez más, estamos decepcionados con algunos aspectos del juego, pero logramos ganar un punto de bonificación nuevamente, así que creo que ahí es donde estamos en este momento”.

Sexton y su récord

“Es uno de los mejores, si no el mejor, que ha producido Irlanda. Qué manera para él de salir del Seis Naciones, levantando el trofeo en un Grand Slam”, así lo definió Andy Farrell a Johnny Sexton.

Es que el apertura formado en Leinster, no sólo fue el guía que necesito Irlanda para ser campeón, sino porque a los 37 años y después de superar algunas lesiones, el 10 se convirtió en el goleador histórico del Seis Naciones, al marcar 566 puntos, superando a su compatriota y muy conocido por los argentinos: Ronan O’Gara que acumula 557.

Sexton debutó en 2010 en el torneo europeo, a lo largo de estos años, jugó 57 partidos, apoyando siete tries, tres drops (uno en París que será recordado por siempre), 106 penales y 102 conversiones.

Aunque no se sabe mucho del futuro de Sexton a nivel internacional, este podría haber sido el último partido del apertura por el Seis Naciones, mejor despedida no se puede pedir. “Es increíblemente apropiado para él tener este momento para levantar el trofeo. Él quería ir y levantarlo con alguien más y le dije que no debía, tenía que ir y hacerlo solo y disfrutar el momento sólo porque se lo merece”, dijo Farrell.

Todos los números

Todos los números que dejo la quinta y última fecha son los siguientes: Escocia 24, Italia 16; Francia 41, Gales 28 e Irlanda 29, Inglaterra 16. Las posiciones: Irlanda 27 (+79); Francia 20 (+59); Escocia 15 (+20); Inglaterra 10 (-35); Gales 6 (-63) y Italia 1 (-60).

Homenaje a Federico Martín AramburúAntes del inicio del partido entre Francia y Gales, ambos equipos realizaron un homenaje al ex Puma Federico Martin Aramburu. Hoy domingo 19 de marzo, se cumple un años del asesinato del jugador surgido en Casi en París. Fue un minuto de aplausos de todo el Stade de France para el back que formó parte del seleccionado argentino que logró el bronce en Francia 2007.