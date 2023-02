Festival de Berlín: El documental francés “Sur l’Adamant” se llevó el Oso de Oro

El documental francés Sur l’Adamant de Nicholas Philibert se llevó el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín, con su retrato de un centro de atención a pacientes con enfermedades mentales en París. Además, El rostro de la medusa, de Melisa Liebenthal, una de las siete presencias argentinas en Berlinale, obtuvo el premio Cicae de la asociación de Cine Artístico, uno de los jurados independientes del Festival.

“Me hace feliz este premio porque el jurado y el festival han considerado que el documental es cine en toda su dimensión, al margen de divisiones o etiquetas”, celebró el director francés de 72 años al recibir el galardón de manos de la presidenta del jurado, la actriz estadounidense Kristen Stewart.

Fue Stewart quien celebró “el humanismo” del film de Philibert, que transcurre íntegramente a bordo de un barco amarrado a orillas del Sena, en pleno centro de París, que funciona como un centro diurno de acogida para pacientes en situación de fragilidad psiquiátrica.

Por otro lado, Sofía Otero, la niña que protagoniza 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren, ganó también y se convirtió en la más joven en llevarse el galardón a la mejor actuación por su interpretación de una niña trans de 8 años que junto a su madre y sus hermanos mayores se traslada de Bayona (Francia) a un pueblo del País Vasco español.

El jurado de la Berlinale, presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre su equipo, entregó los premios oficiales de la 73 edición del festival alemán, que tuvo también a ganadores como al film alemán Roter Himmel, de Christian Petzold (Oso de Plata gran premio del jurado) y la película portuguesa Mal viver, de Joao Canijo (Oso de Plata premio del jurado).

Por otra parte, el premio a la mejor dirección fue para Philippe Garrel por Le grand Chariot (Francia), la interpretación de reparto para Thea Ehre por Till the End of the night de Chistopher Hochhäusler (Alemania) y el mejor guión para Music de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia).

En tanto, el Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (Fipresci) fue para la australiana The survival of Kindness de Rolf de Heer.