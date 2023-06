Fernanda Gigliani quiere renovar su banca en el Concejo: presentó la lista Unidos Podemos

La concejala de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, presentó este viernes la lista “Unidos Podemos”, con la que propone renovar su banca en el Palacio Vasallo, y aseguró que “Rosario atraviesa el peor momento desde la vuelta de la democracia”. Según planteó la edila, esto deriva de que el actual intendente, Pablo Javkin, “se queja como un vecino cualquiera y la agenda legislativa está cada vez más lejos de las necesidades de la población”.

“Es el peor momento de la ciudad de Rosario. Hay hartazgo de los rosarinos y las rosarinas porque el municipio no está resolviendo lo básico y se tienen deudas históricas con algunos barrios. La ciudad está harta del perfil de intendente que se queja como un vecino más y está permanentemente diciendo que lo que le toca no es de su competencia y por lo tanto no se hace cargo”, manifestó Gigliani, en el marco de la presentación de la lista.

El acto de presentación de los precandidatos de Unidos Podemos -nómina que competirá en la interna del espacio Juntos Avancemos, que nuclea al PJ y partidos aliados- se realizó en el bar Georgia, ubicado en Santa Fe 2018, y contó con la presencia del precandidato a intendente del peronismo, Roberto Sukerman.

Al hacer un balance del funcionamiento actual del Palacio Vasallo, Gigliani sostuvo que la presencia de un mayor número de figuras provenientes de los medios no trajo ningún tipo de mejoría para la actividad parlamentaria y estuvo lejos de oxigenar el Concejo con una renovación adecuada.

“Es el peor Concejo desde la vuelta de la democracia. Creo que alejó su agenda de las necesidades de la gente. Cuando uno trabaja para la tribuna, las redes sociales o los medios de comunicación, las iniciativas que se presentan no tienden a transformar positivamente la vida de la gente”, lamentó la edila.

En ese escenario, Gigliani afirma que su banca se ha constituido como el principal foco de control de los actos del Ejecutivo, a la vez que impulsó iniciativas para atender las problemáticas que atraviesa la ciudad.

“He sido muy dura y muy crítica, pero también somos propositivos. Muchas veces las iniciativas que presentamos no se tienen en cuenta, no se abordan, pero cada vez que trabajamos planteamos una mirada concreta de cómo creemos que hay que transformar positivamente Rosario”, resaltó.