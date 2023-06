Feriados: el fin de semana “híper” largo de seis días que ilusiona en Argentina, ¿cuándo?

El calendario de feriados es muy consultado por los argentinos ya sea para planificar una escapada de turismo o simplemente descansar de la rutina laboral. En el 2023, por ejemplo, figuran siete fines de semana largo (de tres días) y cuatro extralargo (de cuatro días). Pero, en el año próximo, podría darse uno aún más amplio en cantidad de días: casi una semana completa.

FIN DE SEMANA EXTRA LARGO EN 2024: CUÁNDO PODRÍA SER

En 2024, podría darse en Argentina un fin de semana extra largo de casi una semana debido a la posible unión de la Semana Santa con el feriado del 2 de abril, correspondiente al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Cuándo es Semana Santa en 2024

28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)

29 de marzo: Viernes Santo (feriado nacional)

30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)

31 de marzo: Domingo de Resurrección (o Domingo de Pascua)

El feriado por Malvinas estará “pegado”. Como es de carácter inamovible, según lo dispuesto por el Gobierno, quedará feriado el mismo martes 2 de abril. De seguir los antecedentes en el calendario, podría agregarse el lunes 1 de abril como puente turístico.

Si se concretara esta situación, habrá un fin de semana extra largo en 2024 que abarcará desde el Jueves Santo (28 de marzo) hasta el martes 2 de abril, es decir, por seis días.

Vale aclarar que el Jueves Santo es considerado un día no laborable y no es feriado, como sí ocurre con el Viernes Santo. Esto significa que en el día no laborable el empleador puede decidir que no se trabaja y otorgarlo como un día libre, pero, en caso de que la persona deba trabajar, se paga con normalidad.

De todos modos, en Semana Santa se incrementa el movimiento turístico porque muchos ciudadanos no trabajan el Jueves Santo (Estado, escuelas, entre otros rubros).