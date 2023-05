Familiares continúan con la desesperada búsqueda de Elio “Indio” Romero, vecino de barrio Gráfico

El hombre, de 40 años, fue visto por última vez el miércoles de la semana pasada y este martes la angustia de sus allegados los desbordó tras conocerse que habían hallado un cuerpo en Uriburu y Circunvalación. Fueron al IML pero no lo identificaron, por lo que pidieron ayuda para viralizar su foto

Familiares, amigos y allegados a Elio “Indio” Romero, el hombre de 40 años que fue visto por última vez la noche el miércoles de la semana pasada, reiteraron el pedido de colaboración a la ciudadanía para encontrarlo. A través de publicaciones en redes sociales, su hermana y primas contaron que hicieron la denuncia y que fueron sin éxito a los hospitales y a las comisarías. Este martes al mediodía, volvieron a solicitar con desesperación la viralización de la búsqueda de Indio en medio de una gran incertidumbre y angustia al conocerse del hallazgo del cuerpo de una persona, de sexo masculino, en avenida Uriburu al 6000, de la mano que va a la localidad de Pérez, casi en el cruce con avenida Circunvalación.

El fiscal Adrián Spelta indicó que investigan un homicidio y que las precisiones sobre la edad, la causa y la fecha de muerte se conocerán en el resultado de autopsia debido a derivó el cadáver –encontrado maniatado, con una mordaza y dentro de una bolsa– al Instituto Médico Legal (IML). “En el IML se presentaron familiares de un hombre que está desaparecido hace una semana, por lo que se les dará la posibilidad de identificarlo”, señaló el fiscal.

Con el correr de las horas, una fuente relacionada al caso explicó que el cuerpo está en un avanzado estado de descomposición –el médico policial determinó en un examen preliminar que llevaba de 24 a 36 horas de fallecido– por lo que se hace imposible una identificación visual y agregó que la vestimenta y algunos rasgos particulares que brindó una familiar de Elio Romero, no coincidían. En ese marco, los investigadores dijeron que uno de los pasos a seguir será un análisis de las huellas dactilares.

Mientras tanto la familia y allegados de Elio “Indio” Romero continúan con la búsqueda del hombre que fue visto por última vez al filo de la medianoche del miércoles, que tiene 40 años y que es oriundo de barrio Gráfico, en la zona noroeste de Rosario.

La última publicación de una de sus hermanas es desgarradora y da un panorama de la angustia por la que están pasando: “Me duele el alma, siento un vacío, mi corazón en mil pedazos por el no saber dónde estás, cómo estás. No están matando a todos, porque a vos loco, si más allá de tus locuras sos una persona buena. No voy a perder la esperanza. Yo sé que Dios te va a ayudar a volver a casa”.

Y el mensaje de búsqueda que solicitan se viralice es este: “Hola gente él es mi hermano Elio Romero, apodado Indio, no lo vemos hace del miércoles a la noche, lo buscamos por todos lados. Preguntamos a amigos de él y nadie sabe nada. Él siempre sabe volver a casa, es raro que no aparezca, lo conocen todos”, fue la publicación de su hermana Laura que se reitera en cientos de muros de usuarios y páginas de búsqueda de personas en la red social Facebook.

Además, dejaron tres números de celulares para las personas que pudieran tener alguna información sobre el paradero de Elio: 3415813746, 3417541828 y 3413494157. También se pueden comunicar con el 911.