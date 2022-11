Falleció Albert Pyun, director de “Cyborg”, “Némesis” y “Capitán América”

El director hawaiano Albert Pyun, conocido por películas de ciencia ficción y otros títulos de acción de clase B como Cyborg, Némesis y La Espada y el Hechicero, murió este sábado en Las Vegas a los 69 años.

El cineasta, quien trabajó para Marvel Comics como director de la película de Capitán América de 1990, padecía demencia y esclerosis múltiple desde hacía años, según informaron sitios especializados como Variety.

En cuatro décadas de trayectoria, Pyun trabajó con renombradas figuras como Christopher Lambert, Burt Reynolds, Charlie Sheen, Snoop Dogg y Jean-Claude Van Damme, quien lo despidió en las redes sociales con un sentido mensaje.

“Con gran tristeza y con el corazón roto y apesadumbrado te despido. Que en paz descanses, Albert Pyun”, escribió el actor junto a unas fotografías en blanco y negro del rodaje que ambos compartieron en tiempos de Cyborg.

In great sadness and with a heavy heart 💔 I’ll say goodbye and RIP, Albert Pyun.

▶️ https://t.co/JLAdNEBCfD#albertpyun #cyborg #jeanclaudevandamme #vandamme #jcvd pic.twitter.com/jZVPasxbh5

— Jean-Claude Van Damme (@JCVD) November 27, 2022