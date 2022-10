Facundo Sava, el principal candidato a sentarse en el banco leproso

Ignacio Astore aseguró que el nuevo entrenador de Newell’s estará en los próximos diez días. Y si bien ese plazo puede tener alguna variación por la demora en negociaciones, conocer el nombre pasa a ser el tema principal en el Parque, mucho más con un torneo que concluye el lunes a las 15.30 con el cruce entre Barracas y Newell’s.

La lista de candidatos de Astore no es sorpresa. La decisión de bancar un interinato a cargo de Adrián Coria por muchos partidos tenía como justificativo aguardar que se liberen algunos entrenadores del gusto del presidente leproso. Y estos entrenadores estarán disponibles en el corto plazo.

¿Cuál es el principal candidato? Facundo Sava es el que más chances tiene. El actual DT de Patronato tiene un estilo de juego que seduce. Ambicioso, ofensivo, fiel a la historia de la Lepra. Y coincide con la idea de promover juveniles del club. Como extra, que en el currículum leproso siempre suma, es uno de los técnicos preferidos del Tata Martino, quien siempre elogia su estilo de juego desde aquel Unión 2013, año en el que Newell’s se coronó campeón.

Sava ya fue contactado por Newell’s hace un tiempo. De manera extraoficial la Lepra quiso saber si existía interés del entrenador y tuvo el visto bueno. Por eso quedó a la espera, hasta que concluyera su participación como DT de Patronato.

El Colo Sava ya comunicó oficialmente que dejará al club entrerriano, pero habrá que esperar unos días más, ya que el Patrón jugará el miércoles 26 la semifinal de Copa Argentina frente a Boca. Si Patronato da el batacazo, la final será el domingo 30, por lo que el contacto formal con Sava deberá esperar hasta los primeros días de noviembre.

Otro candidato que aún está en carrera es Gustavo Munúa. El entrenador uruguayo aún no definió si seguirá en Unión. El presidente del Tate no está tan conforme con el rendimiento del equipo en la última parte del año y su continuidad está en duda. Newell’s ya hizo un sondeo con el representante y hay chances, siempre que no siga en Santa Fe.

En este caso, la demora en la decisión de Munúa en seguir o no en Unión puede jugarle en contra, ya que Astore quiere tener el nuevo entrenador lo antes posible.

Ricardo Zielinski aún no fue tachado de la lista, pero hoy aparece bastante detrás de Sava. Astore considera que el Ruso es un DT prolijo en todo sentido, que siempre realiza buenas campañas, aunque su estilo de juego no es del paladar leproso. Está libre desde su salida de Estudiantes, pero hoy aparece sólo como una opción de última.

¿Alguno más? Aníbal Matellán, uno de los candidatos a ser Director Deportivo, tiene en carpeta a Gabriel Milito. Pero la llegada del ex Boca está frenada y en el Parque el nombre de Milito no enloquece. Mucho menos esperar si sigue o no en Argentinos.

Así, Facundo Sava aparece como el principal candidato a sentarse en el banco leproso en el próximo torneo. Y si los plazos de Astore se cumplen, el anuncio sería en los primeros días de noviembre.