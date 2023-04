Facundo Penayo, el joven que pasó del calorón formoseño al frío antártico para mantener equipamiento

Julio Mosle

De 40 grados a 0 grados todos los días

El joven formoseño sostuvo que “el día a día consiste en estar en el edificio del laboratorio para retransmitir los datos que producen los instrumentos instalados en Marambio hacia los servidores de los centros de investigación que los procesan en diferentes países”.

“Cada día se hacen los chequeos de cada equipo para verificar que funcionen bien, que registren los datos y que estos se envíen, en caso de que algo falle lo primero es intentar solucionarlo por software y si el problema persiste tengo que bajar el equipo de la terraza y revisarlo físicamente en el taller”, agregó.

El joven formoseño apuntó que “la vida diaria en la Antártida depende mucho de la base en la que uno trabaja porque cada una tiene sus propias particularidades y costumbres, en Marambio tenemos horarios fijos de almuerzo y de cena y horarios libres de desayuno y merienda para acomodarlos a los horarios de las tareas de cada uno”.

“Los que venimos a pasar todo el año nos alojamos en la casa principal mientras que quienes vienen a hacer la campaña de verano van a la casa de emergencia, tenemos un calendario de turnos para los días que nos toca colaborar con la cocina y las tareas domésticas, y también los días que disponemos para poder darnos una ducha porque el agua es limitada”, comentó.

“Llegar fue un shock bastante jodido porque en Formosa todos los días tenés 40 grados y acá casi siempre son 0 grados cuando está lindo pero puede bajar hasta menos 20 grados, el primer día me bajé del Hércules todo cubierto de abrigo y sentía el frío igual; luego me fui adaptando y ahora ya no se sufre tanto”, completó.

La base Marambio se encuentra emplazada sobre la isla del mismo nombre en el mar de Weddell al noreste de la Península Antártica y tiene la capacidad de operar vuelos durante todo el año mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.