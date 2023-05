Fabiana Cantilo sobre la biopic de Fito Páez: “Hay cosas que no son”

Después del estreno el pasado miércoles, la serie de Fito Páez, El amor después del amor, no dejó de tener repercusiones. Esta vez fue la misma Fabiana Cantilo, una de las grandes protagonistas de la historia, quien salió a hablar. “Se mezclaron tiempos”, dijo en un video subido a sus redes sociales, “hay cosas que no son”, aclaró aunque reconoció que la producción “muy bien hecha”.

“La serie habla por sí misma”, consideró quien en la ficción es representada por la actriz Mica Riera, quien tiene un personaje protagónico. “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, advirtió la intérprete de “Nada es para siempre”.

Días atrás, Cantilo había compartido en el que advertía: “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, dijo en un video que acompañó las imágenes con el tema “Dinosaurito”. “Ganamos batallas heavy metal contra el mal, tan jóvenes, tristes, valientes. Tan brillantes, sin saber. Remando la eterna tormenta de los tiempos del amor”, describe el tema lanzado en el año 2019, parte del disco Cuna de piedra.

Pero este lunes volvió a subir otro video a su cuenta de Instagram en el que enfatizó: “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”.

“Yo tenía talento, obviamente”, agregó y aseguró que la serie “es el punto de vista de Fito”. “Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, remarcó.

Por su parte y consultado por Teleshow sobre si Fabiana Cantilo fue su gran musa, Fito Páez aclaró: “No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto. Fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama ‘Mi primer retrato’, que grabó Lalo de los Santos”.

“Pero Fabi me regala «Tres agujas», «Fue amor», «Brillante sobre el mic»… ¡tantas que ni me las acuerdo! Cecilia (Roth) fue gran musa, Julia Mengolini y Celeste (Cid) también, Romi Richi… Todas mis parejas fueron muy filosas en el vínculo, escuchando y tomando decisiones sobre la música. «Encuentros cercanos» y «Los años salvajes» son canciones que devienen de la escritura de la biografía. Allí cuento el encuentro con Fabi más o menos como pasó, además de un encuentro que tuve con un alienígena. En realidad, es un cuento ficcionado, inspirado en la figura esa del tulipán de casi 120 metros de los alienígenas de Inteligencia Artificial de (Steven) Spielberg. Lo primero que me preguntó ella fue: «¿Vos creés en los ovnis?». Y la canción dice: «¿Y qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?». Es un homenaje a nuestro encuentro y una carta más de amor para Fabi Cantilo”, indicó el cantante.

De esas musas quien también opinó sobre la serie fue Cecilia Roth, quien contó que ella aportó en la ficción al aconsejar a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta, y dijo: “Hablamos mucho, es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, consideró.

