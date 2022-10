F1: Verstappen ganó en Japón y logró su segundo título tras una penalización a Leclerc

El neerlandés Max Verstappen fue declarado este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 tras una penalización a su rival monegasco Charles Leclerc (Ferrari) poco después del final del Gran Premio de Japón, disputado en el circuito de Suzuka, que estuvo interrumpido alrededor de dos horas por la lluvia.

Al término de una carrera interrumpida en la tercera vuelta debido a las condiciones meteorológicas y a dos abandonos, Verstappen (Red Bull) cruzó la línea de llegada delante de Leclerc y de su compañero mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Pero Leclerc, segundo en el Mundial, fue finalmente penalizado con cinco segundos y perdió su plaza en beneficio de Pérez.

Este cambio de posiciones permitió al holandés de 25 años, que necesitaba sacar ocho puntos en la prueba para hacerse con el título, ser coronado como campeón del mundo por segunda temporada consecutiva.

Al principio, el propio Verstappen asumió que debía esperar a otra carrera para ser campeón del mundo.

Interrogado tras entrar en meta, Verstappen celebró la victoria pero no el título.

“El campeonato hubiera sido genial haberlo ganado aquí, pero tenemos otra oportunidad en la próxima carrera”, dijo, pensando ya en el Gran Premio de Estados Unidos, según consignó la agencia de noticias AFP.

