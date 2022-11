Extensión de clases, asistencia y evaluación: polémica por las medidas que informó Educación 

No es claro aun cuando termina el ciclo lectivo en las secundarias santafesinas. El anuncio de que las clases se extienden hasta el 23 generó polémica y enojo en una parte de la comunidad educativa. Es que el anuncio se oficializó el viernes, cuando muchas escuelas ya habían anunciado el fin del cursado. A esto se le suma la polémica por los partidos del mundial en los que juega Argentina. Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe sostuvieron que los partidos se podrán ver en la escuela, y no se desobligará a los alumnos cuyas escuelas no cuenten con televisor. De todos modos, hay que esperar la circular del gobierno. “Lo razonable es que se entre después, o se salga antes. El partido lo van a querer ver todos y después pueden trabajar de la forma en que se pueda”, dijo Martín Lucero titular de Sadop.

A eso se le sumaron también críticas al cambio que hizo el Ministerio con respecto a la forma de evaluar a los alumnos y la promoción del año. Desde Sadop, denunciaron que estas medidas “van camino a destruir la escuela secundaria”.

Martín Lucero, titular de los docentes privados dijo que “es mentira que se extiende el ciclo lectivo para que los chicos recuperen contenidos. Se extiende solamente para que la ministra de Educación, Adriana Cantero, no reconozca que se equivocó terriblemente al tomar esta decisión”. Y explicó que quienes hayan aprobado todos los contenidos van a tener que ir hasta el 23 de diciembre “pero no a tener clases sino a hacer talleres, rondas de palabras y otras actividades”.

“En la secundaria no va a haber más exámenes, no se va a rendir por materia. Se va a seguir el criterio que se utilizó en la pandemia que es juntar cuatro o cinco materias por área y, en lugar de rendirlas frente a un tribunal, se aprueba con un trabajo integrador”, señaló.

“Además van a pasar de año aquellos alumnos que hayan cumplido con el 25 por ciento de la asistencia y hayan aprobado el 25 por ciento de las áreas. Es decir que con cuatro materias aprobadas sobre 14 que tiene el sistema van a pasar de año. Esto en los hechos es imponer la promoción automática llamada de otra manera”, criticó Lucero.

Lucero dijo que estas políticas fueron inconsultas y tomadas de forma unilateral por la ministra Cantero. “Estamos convencidos de que la política educativa del Ministerio de Educación va camino a destruir la escuela secundaria en Santa Fe”, concluyó.