Ex jugador de Central, que ganó el Mundial Sub-20, ahora maneja camionetas

Un exjugador que fue campeón del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina en Qatar 1995, se alejó totalmente del fútbol y ahora es encargado y maneja camionetas. De hecho, reconoció que se hartó del ambiente del deporte profesional, se retiró a los 32 años y prefirió dejar los flashes de lado para refugiarse en sus seres queridos y en las actividades fuera de las canchas.

El protagonista es Julio César Bayón, exmediocampista que debutó en la Primera División en Rosario Central. También vistió los colores de otros equipos del ascenso nacional como por ejemplo El Porvenir, Central Norte de Salta y Deportivo Armenio. En tanto, en el exterior solamente se desempeñó en O´Higgins de Chile. Y ahora tiene una historia muy curiosa para contar y sorprender.

La curiosa historia de Bayón, campeón mundial Sub 20 con la Selección Argentina: “Plata no hice”

Durante la entrevista con Clarín, el exvolante recordó cuando abandonó su Catamarca natal para irse a Rosario: “Primero jugaban las categorías ´73 y ´74; después, los ´75 y ´76, entre los que estaba”. “Yo fui antes para ver el primer partido y me metieron porque faltaba gente. Tuve suerte… la prueba fue en enero y en febrero ya estaba viviendo en la pensión de Central”, profundizó.

“Cuando llegué, un tipo me dijo que si no aumentaba doce kilos no podía jugar. Era muy flaco… En tres meses, con gimnasia y vitaminas, me pude poner a la par de mis compañeros”, detalló acerca de sus inicios en el deporte. El exjugador también repasó cómo fue su inserción con la camiseta nacional: “Al poquito tiempo me cita Mostaza (Reinaldo) Merlo para unos amistosos con la Sub 20 y después quedé afuera del Sudamericano 1995, ya con José Pekerman como entrenador”.

Con el correr del tiempo, Bayón fue demostrando sus buenas cualidades y fue parte de la lista final de José de 18 futbolistas para el Mundial Sub 20 de Qatar 1995. Consultado al respecto de si ganaron con justicia aquel trofeo, el entrevistado respondió con un “sí” contundente y explicó que tuvieron “una reunión” después de la derrota frente a Portugal en la zona de grupos: “Desde ahí mejoramos. Le ganamos en semifinales a España, que tenía un equipazo, y a Brasil en la final. No es poco…”.

Cuando tuvo que mencionar a los futbolistas más destacados en ese torneo de acuerdo con su visión, se quedó con Walter Coyette, Francisco “Panchito” Guerrero, el capitán Juan Pablo Sorín y Sebastián “Tomatito” Pena. Luego de algunos problemas en el contrato y con los clubes que lo ficharon, se sumó a Salta Norte para disputar un torneo regional. En un partido en Andalgalá sucedió la jugada que cambió su carrera: “Me hicieron una falta y me caí con la pelota cerca del pecho. Cuando la agarro con las manos, ya en el piso, veo que me viene un patada. Mi fisuraron el cráneo. Era un sábado. Me desperté el martes en terapia intensiva”, rememoró. “El médico decidió no operarme y esperar a que cicatrizara solo. Algunas secuelas aún tengo: no puedo estar mucho en el calor porque se me ablanda toda la zona del cráneo”, amplió el protagonista.

Qué es de la vida de Bayón, campeón del Mundial Sub 20 de Qatar 1995 con la Selección Argentina

Tras el retiro y el alejamiento del fútbol, el exmediocampista contó que vive en Catamarca y que desde hace 17 años es “el encargado del parque automotor del Tribunal de Cuentas”. “Manejo seis camionetas y dos motos, más los choferes… Me gusta lo que hago. Tengo seis hijos y cinco nietos, trato de disfrutarlos todo lo que puedo”, agregó. Entre risas, comentó que “el pequeño problemita es que los hijos son con cinco mujeres distintas”. “Pero por suerte me llevo bien con todos. Se llaman Giuliana, Ezequiel, Karen, Juliana, Nazarena y Zoé”, especificó. “El fútbol me cansó bastante”, admitió.

Acerca de si pudo asegurar su futuro y el de su familia con el deporte al que le dedicó buena parte de su vida, aclaró: “Plata no hice. Me di algunos gustos como comprarme un auto y una moto. Ahora estoy pagando en cuotas una casa que saqué por el Gobierno Provincial. No me puedo quejar”. Si bien no tuvo la trayectoria que se esperaba en aquel entonces, no tiene remordimiento ni mucho menos: “Si me comparás con Sorín, con (Gustavo) Lombardi, con Pena o con cualquiera de los chicos, sí se podría decirse que hice menos carrera o que tuve menos éxito”, aceptó. “Pero yo tuve muchos compañeros en las Inferiores de Central que no llegaron ni a entrenar con la Primera y que ahora no la pasan tan bien. Yo elijo ver el lado positivo“, se sinceró.

Sin embargo, Bayón recordó que le hicieron “un partido despedida” en Catamarca y que incluso le dijeron que iban a tratar de ponerle su nombre “a alguna de las tribunas del estadio Bicentenario” porque todavía es “el único campeón del mundo de la provincia”. Por último, deseó en la previa a la Copa del Mundo Sub 20 de 2023 en Argentina: “Algo se habló en el grupo que tenemos de ir a ver algún partido, pero después nadie dijo más nada. Sería un honor poder ir a ver algún partido y saludar a (Javier) Mascherano. Otra cosa que me gustaría es volver al predio de Ezeiza y darle la mano a (Lionel) Messi. Ojalá algún día se dé”.