Evo Morales, sobre su película: “Soy el actor central pero es la lucha de todo un pueblo”

El expresidente de Bolivia Evo Morales protagonista del documental “Seremos millones” que retrata el regreso a su país luego de estar exiliado en la Argentina a partir del golpe de Estado en 2020 y que este sábado tuvo su estreno mundial en el Festival de Mar del Plata, consideró que en el filme él es “el actor central” pero la historia trata “de la lucha de todo un pueblo”.

Durante una entrevista exclusiva con Télam en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de esta ciudad, Morales sostuvo que “esta película va circular por todo el mundo, resume la lucha de los pueblos y la lucha del movimiento indígena, una lucha histórica desde los tiempos de la colonia y en estos tiempos de república”.

Minutos antes de abordar el avión que lo llevaría a Buenos Aires, el exmandatario boliviano habló acerca de su mirada sobre América Latina luego del triunfo de Lula en las recientes elecciones en Brasil, su relación con el presidente Alberto Fernández y la película de Diego Briata y Santiago Vivacqua que se presentó a sala llena en el Teatro Colón.

La premiere de la película devino en una improvisada fiesta en donde cantó León Gieco y una banda de músicos bolivianos hizo bailar a todo el público, incluyendo al propio Evo.

-¿Qué significa el triunfo de Lula Da Silva hace unos días sobre Jair Bolsonaro?

Evo Morales: El triunfo de Lula es el retorno de los revolucionarios que lucharon para cambiar la historia, es el regreso en estos tiempos de grandes luchadores de América Latina como Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Fidel Castro.

-¿Y cómo queda el mapa político de Latinoamérica con este resultado en Brasil?

-En este momento en Latinoamérica estamos en constante rebelión porque como ejemplo yo me pregunto, ¿Dónde está el grupo de Lima?, porque ese grupo creado para derrotar a Nicolás Maduro no obtuvo los resultados que esperaba, no pudieron porque siguió la revolución que lleva adelante Maduro. Entonces sin duda estos triunfos van a continuar, puede ser que el próximo año ganemos en Paraguay, si se puede también en Uruguay. Es el momento de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas, la Unasur y fortalecer la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

-Argentina también está por ingresar a un proceso electoral. ¿Cuál es su mirada sobre las elecciones del próximo año?

-Tengo mucho respeto y no quiero opinar sobre temas internos de Argentina, la tarea es ver cómo ganar las elecciones y sin duda la Argentina sabrá con quién ganar.

-¿Qué sintió al ver en una película como “Seremos millones”, que retrata su exilio por el golpe de Estado y el retorno a Bolivia, un proceso que culminó con la destitución de Jeanine Añez y el triunfo de Luis Arce como presidente?

-Lo primero que quiero decir es que en mi exilio el presidente Alberto Fernández me salvó la vida, para mí es un compañero de lucha, un hermano del alma y nuestra relación quedará para toda la vida. En cuanto a la película, es el resumen de mi vida pero también es un resumen de la lucha de mi pueblo, es impresionante el trabajo del equipo de la película, mis respetos, mi cariño y mi admiración por este esfuerzo. Que hayan conseguido imágenes de cuando empecé como dirigente sindical en mi juventud en Orinoca, de mostrar cómo era ese lugar que ahora cambió totalmente, porque es importante ver cómo era en ese entonces y cómo es ahora y esto queda como documento de por vida. Pero además, la película sirve para reflexionar cómo se vivía antes, cómo cambiamos y cómo derrotamos el golpismo, lo que significó que derrotamos al racismo, al fascismo, en definitiva, al nazismo. Así que mi respeto por este gran esfuerzo del pueblo, la lucha que no es solamente la del pueblo boliviano, sino también del pueblo latinoamericano para los pueblos del mundo. Esta película va circular por todo el mundo, resume la lucha de los pueblos y la lucha del movimiento indígena, una lucha histórica desde los tiempos de la colonia y en estos tiempos de república. Por eso siempre digo que somos herederos de las grandes luchas que vienen desde los tiempos de colonia, un movimiento indígena amenazado por el exterminio desde los tiempos de Cristóbal Colón y también en tiempos de república, en donde pueblo indígena fue el más despreciados y odiado, pero hicimos historia. Evo Morales es el actor central pero de lo que se trata es de la lucha de todo un pueblo.