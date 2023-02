Europa: al rojo vivo, Italia e Irlanda abren la 3ª fecha, luego juegan Gales ante Inglaterra

Se juega la tercera jornada del Seis Naciones 2023. En Roma, el Trébol, gran candidato al título, visita a la Azzurra, que todavía no ganó, a las 11 y a las 13.15 en Cardiff el duelo de necesitados de triunfos y de buen juego, Gales será local ante Inglaterra. Toda la fecha se podrá ver por Star+

Jornada bisagra en el Seis Naciones, la tercera fecha tiene duelos que podrían –a dos fechas del final- empezar a definir quiénes van a seguir en la pelea por el título que tiene a Francia como campeón defensor, a Irlanda y Escocia como principales retadores. El sábado a las 11 en Roma se enfrentan Italia ante Irlanda, en tanto, desde las 13.15 en Cardiff se miden Gales ante Inglaterra. El domingo completan en París: Francia y Escocia. Toda la fecha se podrá ver por la pantalla de Star+ y Espn 3.

Sin triunfos en 2023 pero con buenas actuaciones, Italia con el argentino Juan Ignacio Brex y la presencia de Paolo Garbisi como apertura recibe al gran candidato al título: Irlanda, que no contará con su capitán Johnny Sexton, en su lugar estará Ross Byrne, uno de los siete cambios que realiza Stuart Lancaster.

Italia formará con: Fischetti, Nicotera, Ferrari, Cannone, Ruzza, Negri, Lamaro (c), Cannone, Varney, Garbisi, Bruno, Menoncello, Brex, Padovani y Capuozzo. Por el lado del Trébol la alineación titular será la siguiente: Porter, Kelleher, Bealham, Henderson, Ryan (c), Doris, Van der Flier, Conan, Casey, Byrne, Lowe, Aki, McCloskey, Hansen y Keenan.

En el segundo turno, en el Principality Stadium de Cardiff, habrá duelo de necesitados, no sólo de victorias, sino también de buen rugby. Gales llega sin haber sumado, mientras que Inglaterra cayó ante Escocia y le ganó a Italia.

El Dragón formará con: Thomas, Owens (c), Francis, Beard, Wyn Jones, Tshiunza, Tipuric, Faletau, T. Williams, O. Williams, Rees-Zammit, Hawkins, Grady, J. Adams y Halfpenny.

Por el lado del equipo de la Rosa, la formación será la siguiente: Genge, George, Sinckler, Itoje, Chessum, Ludlam, Willis, Dombrandt, Van Poortvliet, Farrell (c), Watson, Lawrence, Slade, Malins y Steward.

Irlanda (+37) y Escocia (+34) 10 puntos, Inglaterra (+11) 6, Francia (-8) 5, Italia (-22) 1 y Gales (-52) 0. En tanto, también pensando en lo que viene, la 4ª fecha se jugará el 11 y 12 de marzo: Italia vs. Gales; Inglaterra vs. Francia y Escocia vs. Irlanda.