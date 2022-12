Ettorre y Evangelista, las nuevas caras para revalidar la ilusión de Provincial

Provincial retendrá para la Liga Federal y la Rosarina a la base que consiguió la Copa Santa Fe, el ascenso a la máxima división local y estuvo muy cerca de llevarse el ascenso a la Liga Argentina. A ese elenco repleto de talento y personalidad que encabezan Pablo Fernández y Adrián Boccia le sumará a dos valores jóvenes de proyección que le permitirán extender su rotación es esa especie de tetris basquetbolero que hay que realizar para construir un plantel por estos días en la tercera categoría nacional. Se trata de Alejandro Ettorre y Juan Pablo Evangelista.

Con pasado reciente y exitoso en Gimnasia y Esgrima, tanto el perimetral como el ala pivot darán otro paso importante para su carrera en el básquet.

“Estoy contento de poder jugar otra temporada de Liga Federal en Rosario y en Provincial, un club que viene haciendo las cosas bien y ojalá pueda aportar mi granito de arena”, resumió Evangelista, quien también se refirió a la mezcla de sensaciones por el éxito en Gimnasia pero tener que cortar el proyecto: “En Gimnasia estaba muy cómodo, pero cosas externas al básquet nos alejaron a todos. Ahora sólo la concentración pasa porque este año seamos competitivos en todo lo que juguemos y llegar lo más arriba posible con Provincial”.

Ettorre está en la misma sintonía: “Elegí Provincial porque me gustó mucho poder seguir jugando Federal en Rosario, más que nada con el tema de la facultad. Creo que desde afuera se nota que Provincial está haciendo las cosas bien y quieren apuntar alto, y ese desafío me gusta mucho. Jugar el federal otro año más me pone muy contento, más que nada porque creo que es una categoría en la ya estoy afianzado”.

“El 2022 significó un gran año en lo personal y en lo deportivo fue mejor, no por el resultado y las cosas obtenidas sino porque de Gimnasia me quedó un grupo de amigos bárbaro, que al final es a mi entender lo mejor que te puede quedar”, agregó Ettorre, que también dio su mirada sobre los nuevos compañeros con chapa que tendrá: “Jugar con Pablo y Adrián va a ser un desafío, ya que juegan en mi posición y va a ser lindo competir con ellos en el día a día y después en los partidos jugar juntos. Con Pablo ya tenía algo de relación porque nos enfrentamos y hablamos un poco de vez en cuando y Adrián sólo veía por la tele cuando jugaba. Espero poder acoplarme bien a la idea de juego que el Tete (Lalima) proponga, y aportar desde donde me toque. También poder disfrutar y divertirme al máximo que es lo más me gusta”.