Estudiantes que usan el ChatGPT dicen que puede ser “un compañero más” o “un maestro particular”

Ornella Rapallini

El ChatGPT fue prohibido por muchas universidades por temos al plagio de lxs estudiantes

El impacto de ChatGPT en la educación superior fue “inmediato y divisivo”, advirtieron desde Unesco en la Guía de inicio rápido ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior, publicada en abril pasado, y agregaron que “aunque sus aplicaciones son amplias, muchas universidades ya lo prohibieron por temor al plagio de las y los estudiantes”.

Para Amaya, “el uso de ChatGPT no es una trampa si en el ambiente educativo ponen la condición de que no sea copiar y pegar” y “puede ser una herramienta que nos exija más como estudiantes”.

Además, opinó que la IA “va a quedar naturalizada como pasó con Wikipedia, que costó adaptarse y aceptarlo, pero lo hicimos”.

Otra estudiante de la misma universidad, pero de la carrera de Diseño Gráfico, Aldana Pájaro (26), aportó: “Está bueno que los estudiantes usemos la IA, pero no que ella nos use a nosotros”.

La joven, a quien le faltan cinco materias para terminar la carrera, comenzó a incorporar ChatGPT y Generative Fill de Photoshop beta hace poco como “herramientas” que le dan insumos para resolver trabajos prácticos.

“Estaba media reacia a usar la IA, pero me sorprende lo que genera en imágenes y me ahorra horas de trabajo”, contó.

Generative Fill le permite generar imágenes desde cero, agregar elementos o bien extender una imagen completando el ambiente, algo que ella modifica para presentar trabajos sumando siempre su impronta personal. También utiliza ChatGPT porque le aporta “ideas que no tenía”.

“Dame una idea de imagen retórica sobre la Carpa Blanca”, le pidió a la IA para un trabajo que requería armar un afiche sobre educación, y el chat le arrojó que incluya una carpa blanca en el centro y que alrededor haya lápices, como si fueran personas.

Sin embargo, la idea no la convenció y modificó la pregunta para indagar más: “Después elijo si la uso o no”, ejemplificó.

En cuanto a la posibilidad de “plagio”, la estudiante contó que los docentes les piden que “no lleven trabajos finales hechos con IA” y que “se dan cuenta si algo se hizo con IA, sobre todo si se usa tipografía o personas”.

La estudiante de Locución Amparo López (18) contó que usó ChatGPT “solo dos veces”, pero no quiere abusar de estas herramientas que por el momento le producen “miedo” porque conoce “muy poco” sobre ellas.

“Además de la búsqueda que tengo que hacer todas las semanas de noticias, le dije al ChatGPT «sos un redactor de informativos en una radio y necesito que me digas las noticias más importantes», y me las dio redactadas en ese formato –aunque la información disponible del chat llega hasta 2021–. También te habla en distintos vocabularios. Le indiqué «sos un operador que me va a explicar cómo es la salida de un micrófono en la salida de tal tipo» y me lo explicó”.

Sobre el uso de la IA en su carrera, reflexionó: “Si la IA me dice qué es lo que tengo que opinar, pensar, buscar o encontrar, se pierde lo propio, ese margen de decisión sobre qué quiero decir”.

El ChatGPT “es muy accesible, le pedís una frase y te da un párrafo entero y puede pasar que alguien diga «listo, no pienso más y vuelco esto». Lo hablé con compañeros y la mitad no tenía idea de qué era el chat y la otra mitad, que lo conocía, se tiraba a vagoneta”, señaló.

No obstante, sobre la posibilidad de plagio, Amparo opinó que “no se puede culpar al alumno, la culpa es de la gente que lo lanzó sin instrucción alguna”.