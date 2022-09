Estrena “Concéntricos”, una obra que invita a reflexionar sobre lo agobiante de la rutina diaria

“Roque es un tipo rutinario, egoísta, desconsiderado como la gran mayoría de nosotros; todas las mañanas se levanta para ir al mismo trabajo con la misma gente, con una vida aburrida, monótona, agobiante. Esa rutina que hace que él (y nosotros) pierda el eje de lo que realmente importa. Vivimos sin disfrutar. No valoramos el presente y termina el día y nos queda una sensación de vacío. Nos sentimos infelices y todo lo que nos atraviesa está teñido de ese sentimiento”, resumió a El Ciudadano la directora teatral Soledad Otero sobre Concéntricos, la obra de Eclipse Producciones que junto a Diego García Soler y gran elenco estrenará este domingo en la ciudad.

La pieza, con la historia de este personaje como centro de la trama, busca hacer reflexionar al público sobre las cosas importantes de la vida y “la necesidad de darle una vuelta de rosca” al día a día para que sea más interesante y gratificante.

“La obra tiene muchas capas. Muchas maneras de verla. El que sólo quiere ver una historia cómica de ciencia ficción vera eso, y el que quiera ver la metafísica intrínseca también lo hará. Lo que sí no podemos evitar es que es imposible obtener resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. El cambio no se puede esperar desde afuera, sino siempre desde adentro. El presente es lo único real que tenemos en nuestras vidas. Ese es el mensaje que queremos dejar aquí y ahora; más adelante no sabemos. La gente, a veces, se preocupa por ser mejor persona, mejor madre, padre, amigo, pensando hacia adelante y en esa búsqueda perdemos de vista lo que hoy sí tenemos y no le damos el valor y la importancia que deberíamos. El tiempo es una incógnita y la obra invita a pensar y a pensarnos en este tiempo, el que estamos transitando; siempre es ahora”, advirtió Otero.

Eclipse Producciones nació en 2016 a partir de la iniciativa de un grupo de amigos amantes del teatro. Desde su creación, el grupo fue escribiendo pequeñas obras musicales (con música original) y en 2020 decidieron dar un paso más y ponerse a pensar y a montar una historia que mezcla la comedia con el drama. Así nació Concéntricos, producción que tuvo pausas y reformulaciones en medio de su proceso, debido a la pandemia.

“Comenzamos a escribir en enero, pero luego la pandemia no nos frenó. Nuestras reuniones fueron online y de esa manera fuimos escribiendo toda la obra, teniendo lista una primera versión en mayo de 2021. Los ensayos comenzaron de forma virtual hasta poder concretar los presenciales y así estuvimos, entre virtualidad y presencialidad, hasta diciembre del 2021, fecha en la que realizamos un «estreno piloto», sólo para familiares y amigos. En marzo del 2022 retomamos los ensayos con el elenco definitivo y una versión renovada de la obra, la cual fuimos reescribiendo durante el verano del 2022”, recordó la actriz y directora.

Sobre la idea y montaje del espectáculo cuyo elenco está integrado por Tomas Selle, Lucía Dethier, Hernán Olazagoitia, Marilina Orellano, Matías Morosin y María Belén Tolosa, Otero mencionó que fue un tema del que sintieron “la necesidad de hablar”.

“Eso sí, siempre tuvimos en claro que queríamos mostrar esta historia en un marco de ficción por eso creamos a Roque, su manera de ser, y ese laberinto en el que se verá atrapado y del que deberá encontrar la manera de salir para recuperar su vida”, amplió.

Por otro lado, la también dramaturga analizó la actualidad del teatro independiente en la ciudad. “Creo que tenemos muy buenas producciones locales con mucho profesionalismo y dedicación. Son productos buenísimos y por suerte hay mucho y para todos los gustos, pero debo admitir que siempre gana el teatro comercial que viene de afuera. La gente, generalmente, no ve mal pagar una entrada cara si viene una obra con actores famosos, pero en el teatro independiente se pone en discusión el valor de la entrada. Y hay todo un laburo enorme detrás, con un montón de gente entre actores, directores, vestuario, prensa, fotos y mucho más, para que el resultado sea un producto de calidad”, detalló.

Además, confió: “Se hace muy difícil a veces, pero está bueno seguir produciendo. Nosotros estamos apostando a un género como el musical, que en el ámbito independiente hace muy poco que se está viendo y me atrevo a decir que en Rosario hay muy escasas producciones locales con dramaturgia y música propia, enteramente rosarinas, y nos llena de orgullo haber creado una como Concéntricos”.

Para agendar

Concéntricos se presentará cada domingo de octubre, a las 20, en el Cultural de Abajo, de Entre Ríos 579. Las entradas, a 1500 pesos, se pueden obtener en Quieromientrada.com.ar y en boletería del teatro previo a la función.