Estévez sobre la crisis de transporte: “hay que llegar hasta la Corte Suprema si hace falta”

El precandidato a intendente del Socialismo, Enrique Estévez, habló en el marco de la crisis que atraviesa el transporte en Rosario y aseguró: “El primer día de mi gestión voy a ir a la Justicia, y si hace falta, agotaremos todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación a reclamar los subsidios que nos corresponden”.

La ciudad vive una situación compleja con el transporte, en la que la desigualdad en la distribución de los subsidios al interior y al área metropolitana de Buenos Aires (Amba) asume una vez más un rol protagónico. Los fondos que llegan a Rosario no son suficientes ni arriban con la celeridad que se requiere. En ese marco, esta semana hubo un paro de 24 horas y está convocado otro para la semana que viene, afectando a gran parte de la población.

“Rosario no puede esperar más que la política nacional deje de ser clientelar, todos los gobiernos se cansaron de darnos la espalda. Tomando el ejemplo de Hermes Binner con la coparticipación federal, el primer día de mi gestión voy a ir la Justicia a a reclamar los subsidios que nos corresponden para el transporte. Eso es lo que tiene que hacer un intendente”, sentenció Estévez. Y agregó: “Voy a convocar a los intendentes de otras ciudades a acompañar el reclamo, y llevar esta pelea hasta la última instancia”.

Asimismo, el dirigente socialista señaló: “Los rosarinos estamos cansados de que nuestros recursos se los lleven quienes viven en Capital Federal y gran Buenos Aires. Y no sólo por el precio de boleto que abonan, sino que también, a la hora de buscar soluciones aparecen rápidamente para que no tengan medidas de fuerza que los perjudiquen. Por todas estas razones, es que haremos una presentación en la Justicia para que el reparto sea equitativo”.

Por otro lado, Estévez indicó que “el transporte fue muy descuidado en los últimos años, no solo por la falta de subsidios, sino también en el servicio prestado” y, en ese marco, detalló que “la flota que transita por la ciudad disminuyó en más de 100 unidades si se la compara con diciembre de 2019”.

“Uno de los principales objetivos que tengo planteados para mi gestión será recuperar en cantidad y calidad el servicio de colectivos pre pandemia. Vamos a aumentar el número de la flota transitando, renovando unidades y recuperando los coches, además de prepararlos para una movilidad inclusiva que tenga en cuenta a las personas con discapacidad y cochecitos de bebés, entre otras cuestiones”, puntualizó el precandidato a intendente.

Por último, Estévez destacó que “volver a tener un servicio de transporte eficiente y de calidad será una de las prioridades de mi gestión”, y luego, concluyó: “Rosario merece estar mejor, en muchos aspectos, pero principalmente en los servicios públicos que se le brindan a la ciudadanía”.