Estévez Boero: “Las comisarías de Rosario son el reflejo del abandono del gobierno provincial”

El legislador nacional visitó las instituciones policiales que sufrieron ataques y amenazas en los últimos meses y dialogó con los efectivos acerca de la realidad que atraviesan a diario. “La situación es crítica y no parece haber signos de reacción por parte del gobierno de Omar Perotti", señaló

El diputado nacional del socialismo, Enrique Estévez Boero, recorrió distintos establecimientos policiales de Rosario y aseguró que “el estado de las comisarías son el reflejo del abandono del gobierno provincial en la ciudad”.

El legislador visitó las instituciones policiales que sufrieron ataques y amenazas en los últimos meses y dialogó con los efectivos acerca de la realidad que atraviesan a diario: “Nos quedó la certeza de la profunda soledad con la cual están viviendo este proceso en las comisarías. La ausencia y la desidia del gobierno provincial se ve reflejada en las instituciones policiales en el territorio”.

“Son comisarías sitiadas, diezmadas, con cementerios de patrulleros en la puerta, basura y denuncias de corrupción policial. Rosario no puede ni merece tener una sola comisaría ni destacamento en esas condiciones. El año pasado hubo 287 homicidios y fue el más violento de la historia de la ciudad, pero los lugares de referencia de seguridad para los vecinos no están a la altura de la grave situación que estamos atravesando”, subrayó Estévez Boero.

En la misma línea, el legislador nacional remarcó que “la situación es crítica y no parece haber signos de reacción por parte del gobierno de Omar Perotti, dejando en evidencia la falta de un plan desde el inicio de la gestión”. Y añadió: “Si el gobierno de Santa Fe sigue sin hacer nada, el panorama para los rosarinos será cada día peor”.

“Rosario no puede gobernarse a larga distancia, hay que estar en la calle. Tener el pulso de la ciudad las 24 horas, y entender que no se soluciona con más gendarmes, sino creando un dispositivo que vincule información de todos los niveles del Estado en tiempo real para una intervención rápida e inteligente, a través de alertas tempranas y acciones concretas, mientras se abordan los barrios y las zonas más calientes en crisis con inversiones de mediano y largo plazo. Municipalidad, provincia y nación trabajando codo a codo con la justicia provincial y federal. Todos juntos para dar una respuesta al instante los siete días de la semana”, resaltó el diputado nacional.

Conjuntamente, Estévez Boero señaló que “durante la gestión del Frente Progresista había un plan, el objetivo era crear establecimientos zonales e ir suprimiendo las comisarías en base a la necesidad de cada zona y el cambio de gestión cortó ese proyecto, pero sin trabajar uno nuevo”.

“Hubo una promesa de campaña que no se cumplió, vamos por el cuarto ministro de Seguridad en poco más de 40 meses, las estadísticas empeoraron, la inseguridad aumentó, las balaceras y las amenazas son noticias todos los días. Los rosarinos no pueden seguir viviendo así. Es imposible pensar un gobierno sin un plan. Le pedimos a Omar Perotti que no abandone a la ciudad de Rosario y a sus instituciones del territorio en estos últimos ocho meses que le quedan de gestión”, indicó.

Por último, Estévez Boero remarcó que “desde el partido socialista apostamos al diálogo y a construir un proyecto, los rosarinos que queremos vivir mejor y más tranquilos, somos más. Estoy convencido que a partir de diciembre vamos a volver a ganar la calle”.