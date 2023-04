Este sábado se podrá ver el streaming “Tierra Relevé”

Este sábado a partir de las 20.30 estará disponible en el canal de YouTube oficial de la artista Silvina Gandini Tierra-Relevé Streaming, un concierto grabado en vivo, un punto de interacción creativa interdisciplinaria, que contará con textos, dibujos, diseño, fotografías y música.

La propuesta cuenta con composición, instrumentación, arreglos, set electrónicos, voces, textos y fundamento poético de Silvina Gandini; la producción artística de sonido, grabación y mastering de Nicolás Montengro y la participación de la bailarina Analía Rodríguez.

“Definitivamente en la pandemia aprendimos millones de cosas relevantes, desde el dolor y la pérdida, hasta el encuentro en la barbarie con uno mismo. En lo personal, el arte, fue el gran rescate. Dar de corazón algo que sabía que podía y redescubrirse a cada paso de esa entrega. Compartir fue la palabra clave, desde la humildad, simplemente estar con el otro, en ese tiempo virtual de extraña conexión pero para algunos de verdaderas redes. No solo encontré el camino del arte del «desde», «cuándo» y «dónde» sino también el «cómo» transmitirlo. Desarrollé atajos de posibilidades creativas. Una de ellas fue la forma que encontrada, para presentar el disco de Recursos Humanos con charlas de arte a través de artistas nacionales y de diferentes partes del mundo. Dado que se pudo presentarlo en vivo como se había planificado, en el centro cultural parque de España. Se abrió el juego a charlas del disco con diferentes artistas de diferentes ramas del arte. No fue solamente música, sino maquillaje y vestuario, artes plásticas, teatro, cine, diseño, poesía y danza. No se dejó ninguna manifestación del arte afuera”, cuenta Gandini en la gacetilla de prensa que anuncia el estreno del streaming.

En el ciclo que tuvo lugar en 2020 Gandini compartió con la performer Luciana Acuña, el músico Alejandro Rodríguez y la realizadora audiovisual Mariana Wenger entre muchos otros y otras un debate sobre arte y cultura que se replicó en 2021 con la participación del músico Bonzo Morelli, la cantante Ethel Koffman, la bailarina Claudia Cantero, el arreglador Sergio Aquilano y la vestuarista Roxana Ciordia, también entre muchos y muchas otras. “Con cada uno de ellos debatimos sobre arte, cultura, lo que acontecía y vivíamos en ese momento terrible. Donde la mayoría, por esos dos años, tuvimos que reinventarnos para poder subsistir y salir adelante, emocional y económicamente. Encontramos en las charlas en vivo de Instagram una manera de seguir adelante y poder comunicarnos entre nosotros y con el público. Debatir con artistas de tanto renombre sobre el disco Recursos Humanos fue ampliar la mirada sobre lo que estábamos investigando y también dar a conocer el disco internacionalmente. Amplió el público y permitió repensar y establecer el concepto temporal que se venía planificando. Así llegamos a Agua, el primer streaming que realizamos con mi queridísimo productor Nicolás Montenegro y Lisandro Cárcamo en Cámaras, con 700 visualizaciones en tiempo real con comentarios”, relató la artista.

“La experiencia del primer streaming, que después también fue llevado a disco en Spotify, nos dio las herramientas, no solo del equipo consolidado con Nicolás y Lisandro, con quién trabajamos desde hace cuatro años, sino del planteo conceptual y técnico. En primer lugar, la entrega al trabajo del concepto temporal, desde Recursos Humanos de lado A de un minuto hasta llevar ese mismo primer track a un concierto completo de 45 minutos. En segundo lugar, el renovar las máquinas y equipos acorde a las estéticas sonoras que pretendíamos abordar dónde las máquinas son la posibilidad del recurso y no viceversa”, continuó.

Y aclaró: “Siempre se confeccionaron los set, no en relación a la moda, sino a las necesidades creativo-sonoras. Que están desde hace más de 30 años en exploración creativa y hoy la tecnología nos permite la facilidad de llevarlas a cabo. Desde ya Nicolás Montenegro en toda la parte de programación, instrumentos virtuales y producción logística. Es un músico más en este equipo, dónde se trabajó intensamente para que el equipamiento electrónico estén dispuestos todo el tiempo al recurso. Todo esto llevó a una nueva forma compositiva abarcada en una impronta lógica de tiempo real en la creación (que desde ya no es improvisación) Sino sobre la estructura del marco de elecciones de las canción y diferentes paletas sonoros predefinidas, soltar en el momento de la interpretación, una creación en el «aquí y ahora» que resulte lo significativo y relevante de lo que hoy nos interesa decir, basado en la poética de lo pre-diseñado y que forma parte de la composición”.

Ahora se conocerá Tierra-Relevé Streaming, el segundo de 12 producciones que se relacionarán con ese concepto temporal que aborda Recursos Humanos. “Las primeras modificaciones están relacionadas con el contexto (que es de dónde nace) pero ¿por qué seguir con esta manera de conciertos si no estamos más en pandemia? En lo personal el concierto por streaming, no solo fue una manera de llegada mayor a un público abierto e internacional accesible a cualquier parte del mundo, sino un método de trabajo, un recurso y una estética”.

“«No hay nada mejor que casa», es una de las últimas frases cantadas del concierto. Como síntesis de la intimidad generada durante el mismo. El hogar que cobija, hoy no es el encierro, se cambió a la intimidad, a una nueva manera de enlace con el otro, a una nueva forma de «dar» y «darse». Como forma generosa, el streaming no es, ni será igual al disco. Con maneras diferentes compositivas de crearlo se pensó el mismo eje compositivo, con una interna gestación de cambio para los dos discursos. Que desde ya, son diferentes formatos por ende planificado distinto. En un espacio solo se escucha. La escucha a velocidad, sin verdadera conexión. Perdiéndose la escucha de un disco entero. Dada esta lamentable pérdida, se ajustó cada track en vivo, preparándolo para el tipo de escucha contemporánea de listas variadas personales e impersonales que suceden hoy en Spotify (ampliaremos en disco Spotify de este capítulo). Pero en el streaming trabajamos con la poética «toda» en los aspectos creativos de gestación, eje y composición”, contó Gandini que aclaró que los temas subidos a Spotify tendrán una duración distinta al streaming, con el pre-diseño de un video-arte que acompaña y que no figuran en el disco.