Este sábado Pez llega a Rosario para festejar los 20 años de su disco “El sol detrás del sol”

Veinte años pasaron de la edición de El sol detrás del sol, el sexto álbum de estudio de Pez y un disco que, si bien ellos no tenían del todo conciencia de eso, se convirtió en un material de culto entre sus seguidores. Este sábado la formación que lidera Ariel Minimal llega a Rosario para tocarlo completo, algo que por no había pasado cuando salió en agosto de 2002, y con una formación extendida que suma al guitarrista Hernán Espejo. La velada contará también con un repaso por la carrera de la banda que ostenta más de 30 años de historia y la presentación en vivo de sus nuevos lanzamientos como “¿Habiendo tanto vampiro suelto qué es lo que uno puede hacer?”.

“Se cumplieron 20 años de la salida de ese disco y decidimos festejarle el cumpleaños tocándolo en su totalidad cosa que no había ocurrido en su momento, porque cuando salió la formación que lo había grabado rápidamente se desbandó”, aclaró Minimal a El Ciudadano y agregó: “Lo que estamos haciendo es recrear el disco en forma completa y en orden, tal como lo conoce la gente, tal como lo escuchó todos estos años en su casa”.

De los diez temas que integran el disco, ocho no los habían tocado nunca más. “Dos canciones de ese disco habían quedado en la lista, pero había ocho que no habíamos tocado nunca más entonces fue como encontrarnos con canciones nuevas, volver a revisar música y letra, pensar de qué estaba hablando esa canción, qué estaba pasando por nuestra cabeza. A veces me doy cuenta de qué estoy hablando, qué quise decir o qué sentía en el momento que escribí y otras veces ya me excede. Como si, de algún modo, fueran de otro. Veinte años después nosotros también somos otros, entonces no dejó de sorprendernos volver a tomar contacto con estas canciones”, aseguró.

“Los músicos, por lo general, siempre estamos mirando para adelante. Siempre estamos haciendo una canción nueva o viendo cómo va a ser el próximo disco y no siempre volvés sobre tus pasos, volviendo a ver lo que hiciste o cómo o qué fue lo que dijiste. La verdad fue interesante”, reconoció y aclaró que en la carrera de Pez nunca hubo estadísticas ni especulación: “Hay artistas que pueden y que tienen todo calculado y ahí le hacen estudios de marketing y saben bien qué están haciendo. Nosotros vivimos en un caos creativo, que es como un viaje, a veces hay paisajes hermosos y a veces no, no hay especulación, es la vida misma”.

Y en medio de ese “caos” que lleva más de 30 años de producción, de escenarios y de reconocimientos Minimal aseguró que en Pez “el deseo sigue intacto”. “Seguimos con las mismas ganas. Igual me parece que que el cerebro se entretiene en otra cosa cuando tenés 50 que cuando tenés 30 años, claro. Lo que voy pensando o lo que me llama la atención no siempre es lo mismo y mejor que así sea, porque si a los 50 años sigo en el mismo marco que a los 20 es como que no me pasa nada, no aprendo nada. Pero sí me gustó que no encontré a las canciones fechadas, datadas en algo que sea de esa época o de esa época de mi vida, me parece que, de algún modo, tocamos algunos temas como más universales”, confesó.

Seguir andando

Más allá de los festejos de las dos décadas de El sol detrás del sol, Pez aprovechará su paso por Rosario para presentar en vivo su último lanzamiento. “En esta cosa moderna de sacar de a una canción, no quisimos dejar pasar el año pasado sin mostrar una canción nueva y subimos un tema que se llama «¿Habiendo tanto vampiro suelto, qué es lo que uno puede hacer?» Lo subimos eso a todos los sitios de streaming musical y al mismo tiempo estamos planeando más lanzamientos, porque tanta nostalgia, tanto tocar canciones de 20 años atrás, me estaba generando cierta culpa. Eso nos puso en un modo proactivos para componer y estamos a punto de grabar un disco nuevo. El público pide algunas canciones de hace 20 años, pero yo digo que necesitamos generar nuevos recuerdos todo el tiempo, no podemos vivir anclados en algo que pasó hace tanto tiempo y que sea solo eso, un eco. Entonces ante la situación esta de estar festejandole los 20 a este disco también sentí el impulso de hacer un material nuevo y generar nuevos recuerdos, y es lo que estamos haciendo ahora, esperemos que en el transcurso del año salga”, adelantó.

La idea de generar nuevos recuerdos mantiene vigente a Pez, una banda que comenzó su camino a principios de los 90 y que logró sostenerse en la escena under del rock nacional formando parte de su historia. “Durante los últimos años todas las preguntas en las notas eran si el rock murió o si me gustaba la música urbana y los nuevos artistas. Yo no tengo ni idea porque no es algo que curta, pero era una pregunta que me hacían siempre, qué opinaba de eso y la verdad no tenía idea porque lo desconocía. Es un tema de los medios que necesitan asociarse con lo nuevo”, dijo y consultado sobre el hecho de que a partir de que se cumplieron los 50 años del rock en castellano, el género se convirtió en una especie de pieza de museo, Minimal aclaró: “Habiendo ya más de 50 años de historia de rock argentino, contado en criollo, habiendo comenzado con Nebbia y Manal hay una historia, hay material de museo ahí claramente, pero bueno, pero a la vez también sigue ocurriendo. Me parece que está bien que corran las dos cosas en paralelo, que el rock tenga estatus del museo porque ha pasado un tiempo suficiente como para ingresar en ese lugar, pero no quedarse anquilosado ahí porque sigue ocurriendo, hay cosas, hay expresiones que siguen ocurriendo hoy en día”.

“Después está lo que le gusta a cada uno. No compro bajo ningún concepto que lo nuevo es bueno y lo viejo es malo, para nada. Me parece que hay cosas buenas, que hubo cosas buenas, que hubo cosas horribles y hay cosas espantosas, y no tiene nada que ver no la cuestión de lo nuevo o lo viejo. Pero sí hoy el rock no ocupa los primeros planos ni esta en los primeros números de venta”, dijo. Y se explayó: “Me parece bien que el rock que supo tener cierto carácter contestatario, cierta cuestión rebelde, no sea simplemente una cosa de consumo o de museo; o como era hasta hace unos años que hacían una propaganda de fideos con música de Deep Purple. Entonces no me molesta que baje de vuelta y que se rearme desde un lugar medio under y que se pregunte a sí mismo: ¿cuál es su razón de ser? ¿por qué está haciendo esto? ¿si es solo una banda de sonido para una propaganda de un postre? Yo crecí en una época en la que el rock no era mero entretenimiento. Había unas ideas puestas en juego que te interpelaba, te hacía soñar, pensar cosas, tomar decisiones. Está bueno que el vuelva a sentirse de ese modo para la cantidad de gente que sea”, dijo.

Lo que se viene

Hace años que Pez es un trío, con la incorporación de Espejos, algo que según confesó Minimal tiene más que ver con lo humano que con lo netamente musical, se transformaron en un cuarteto y con esa formación van a grabar el nuevo disco. “Espejo es un amigo de toda la vida que siempre estuvo en paralelo haciendo cosas, compartiendo conciertos. Ahora se sumó a la banda, somos cuatro y estamos componiendo. Tratando de hacer algo que no se parezca a lo anterior. Lo que hacemos nosotros es rock, pero al contar con otro instrumento con otra guitarra se amplía mucho las posibilidades armónicas, me dan ganas de bajar el nivel de distorsión y enfocarme un poco en las canciones y en los arreglos, hay más musicalidad al contar con ese instrumento. El trío es como muy directo, con otro instrumento podés perderte y jugar, y pasear por la música sin ser tan directos explícito”, concluyó.

Para agendar

Pez festejará los 20 años de El sol detrás del sol este sábado, a partir de las 20, en el C.C. Güemes (Güemes 2808). Las entradas están a la venta entradaplay.com.