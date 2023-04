Este martes vuelve “Canta conmigo ahora” con la conducción de Manuel Wirtz

Este martes, desde las 18.30, se podrá ver por la pantalla de eltres la nueva edición de Canta conmigo ahora la versión argentina del exitoso formato All Together Now, un certamen de canto que cuenta con un panel de 100 jurados expertos en distintos géneros musicales. En esta oportunidad el espectáculo televisivo que contó el año pasado con la producción y conducción de Marcelo Tinelli contará con la conducción del reconocido cantante y actor Manuel Wirtz.

El desafío de los participantes será lograr, con su performance, que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, para lograr un lugar en podio de ganadores.

Tal adelantó la producción el casting reunió artistas musicales de todo el país. Desde hace un tiempo había trascendido que el programa sufriría algunos cambios. Y un tiempo después se fue conociendo toda la información detrás y todo se confirmó con la llegada de Marcelo Tinelli a América TV.