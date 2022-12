Este jueves entran nuevos participantes a “Gran Hermano”

La noticia no alegró para nada a los participantes de GH 2022, quienes lamentaron la decisión de la producción. “Esto no incide en la duración del programa. Es parte de la competencia, así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten”, dijo el conductor Santiago Del Moro

El reality show Gran Hermano continúa su curso consagrándose como lo más visto de la televisión argentina, más allá de los partidos de fútbol de Qatar 2022 que se lleva todos los récords de audiencia. Como ha ocurrido en otras ediciones ahora el formato incorporará nuevos participantes y si bien se especulaba que reingresen algunos de los eliminados, por el momento, se supo que quienes se sumen a los “hermanitos” serán suplentes.

El martes Santiago del Moro abrió un sobre dorado y reveló a los participantes de Gran Hermano que ingresarán nuevos integrantes a la casa. El conductor había contado un día antes la noticia a los televidentes.

“Lo voy a hacer rápido, cortito y al pie. Primero, dentro de poco, un premio para ustedes nada más. Eso por un lado, después les contaré más. Después les quiero decir que en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes”, explicó Santiago a los chicos.

La noticia no alegró para nada a los participantes de GH 2022, quienes lamentaron la decisión de la producción. “Esto no incide en nada con la duración del programa, no es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí. Sí es parte de la competencia y está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo, así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten”, le aclaró del Moro al resto de la casa.

Sin embargo, el conductor del ciclo dejó a los chicos con la duda y no les contó que este jueves será el ingreso de los nuevos participantes. “Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasado, la semana que viene o no sé cuándo puede entrar alguien, o una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas personas”, sostuvo.

La mayoría de los participantes de la casa se tomaron muy mal el comunicado de Santi del Moro. Algunos de los “hermanitos” revolearon almohadones de la furia y otros se enojaron con los pocos que estaban de acuerdo con la decisión de GH. Thiago es uno de los participantes que se mostró feliz.

Una de las participantes que más se mostró disgustada con la incorporación de nuevos integrantes fue Julieta Poggio. “¿Esa era la noticia?”, preguntó y agregó: “Esto a mí me desmotiva, sinceramente. Me parece injusto. El que entra, como llega se va”. Por su parte, Nacho se mostró interesado y expresó: “Es todo muy monótono, hay que poner algo más de adrenalina”.