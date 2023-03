Este 25 de marzo se cumplen 46 años del asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh

El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) lanzó un comunicado que expresa: “A 46 años del asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de ese documento político excepcional que fue la Carta de un escritor a la Junta Militar, recordamos a les compañeres trabajadorxs de prensa y de los medios de comunicación, víctimas de la última dictadura cívico militar y eclesiástica .

También se cumple un nuevo aniversario del decreto de creación, por el general Juan Domingo Perón, del Estatuto del Periodista Profesional, luego convertido en ley, que nos protege y que a la vez contiene disposiciones esenciales por la libertad de pensamiento y de expresión.

Por la defensa del trabajo periodístico y de cada una de las conquistas que nos corresponden para garantizar el derecho a la comunicación de nuestro pueblo.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

Rodolfo Walsh fue secuestrado y asesinado en la intersección de San Juan y Entre Ríos de la Capital Federal, el 25 de marzo de 1977 por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

A 46 años de su asesinato, recordamos su valentía y compromiso, que lo llevaron a publicar en el primer aniversario del golpe cívico militar su Carta Abierta de un Escritor a la Junta, donde denunciaba:

“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de Gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades (…) Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los Trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron (…) Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.

Fuente: Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh – 24 de marzo de 1977 // Libro “Clase Trabajadora, nuestra historia”.