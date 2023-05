Estados Unidos: un camión se estrelló contra las vallas de la Casa Blanca

El conductor de un camión fue detenido el lunes por la noche después de chocar contra las barreras de seguridad en Lafayette Square, adyacente a los terrenos de la Casa Blanca, dijo un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Ningún personal del Servicio Secreto o de la Casa Blanca resultó herido y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación”, expresó en Twitter Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos. Algunas carreteras y caminos peatonales estaban cerrados, indicó el Servicio Secreto.

Took this photo of the White House and immediately heard a crash behind me.

Figured someone may have accidentally crashed until the U-Haul backed up and once again tried to break through the barriers.

Shoutout to the Secret Service Police for their quick response and action! pic.twitter.com/qIq3PbBJFj

