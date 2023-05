Estadio de Mendoza: sigue la polémica por tapar símbolo de las islas Malvinas

Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, criticó duramente al gobierno de Mendoza y al ministerio de Turismo y Deporte de la Nación luego de que la Fifa hiciera tapar los símbolos de Malvinas durante un encuentro del Mundial Sub-20 en esa provincia.

En una polémica decisión, la FIFA mandó a tapar la bandera nacional y el escudo de las Malvinas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza donde se disputa el Mundial Sub 20 lo que desató la polémica en las redes sociales.

Matías Lammens había anunciado que se trataba de rumores infundados. Pero en el torneo, los organizadores eligieron nombrarlo directamente como “Mendoza”. Y ahora, le borraron el logo de las islas.

“Al final no era un ‘bolazo’ como dijo el gobernador Rodolfo Suárez (@rodysuarez) lo del estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina #LasMalvinasSonArgentinas”, afirmó Carmona en reds sociales. Y agregó: “A falta de explicación satisfactoria, ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?”.