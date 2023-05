Estadio de Mendoza: durísima controversia por tapar símbolo de las islas Malvinas en Mundial Sub 20

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó este miércoles al gobierno de Mendoza y al ministerio de Turismo y Deportes de la Nación tras la polémica que se desató porque en medio del Mundial Sub 20 se taparon símbolos de las Islas Malvinas en el estadio mundialista provincial.

En el marco del Mundial Sub-20 en el Malvinas Argentinas, una de las sedes elegidas por FIFA para este certamen, los organizadores taparon la simbología referida a las Islas que aparecían en las instalaciones del estadio, sin el rechazo ni de la gobernación ni tampoco del Ministerio de Deportes, a cargo de Matías Lammens, que semanas atrás, cuando se destaparon las denuncias, había negado un pedido de la FIFA para tapar los símbolos de Malvinas.

Sin embargo, los símbolos fueron tapados y hasta ahora no hubo quiénes dieran explicaciones, ni desde el gobierno provincial ni desde el Ministerio de Turismo y Deportes, que intervino en las negociaciones con la FIFA para el desarrollo del campeonato.

Matías Lammens había anunciado que se trataba de rumores infundados. Pero en el torneo, los organizadores eligieron nombrarlo directamente como “Mendoza”. Y ahora, le borraron el logo de las islas. Las imágenes, de hecho, prueban que la simbología no estuvo presente.

Ante esta decisión, Carmona cruzó al gobernador Rodolfo Suárez: “Esto, que intentó disimularse, nos remitió a una polémica que se había abierto anteriormente. Porque el Gobierno de Mendoza informó que habían recibido condicionamientos de la FIFA para que el estadio no se llamara Malvinas Argentinas”.

“El gobernador planteó que la versión era un bolazo, relativizando el hecho. Pero pudimos constatar que el Gobierno de Mendoza está llevando a cabo acciones que invisibilizan lo que no es una cuestión política. Se trata de una política de Estado para la Argentina la cuestión de Malvinas”, explicó el funcionario por AM750.

Y aclaró de manera firme: “Si la FIFA establecía esos condicionamientos hubiera correspondido, como creemos que se debe hacer, una protesta formal a través de la Cancillería. Esto es una inadmisible acción contraria al régimen legal y constitucional argentino”.

Al final no era un “bolazo”, como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina.#LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/1oQne7UyIb

— Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 23, 2023