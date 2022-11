Estaba cantado: Juanchón García ya sabe que no seguirá en Newell’s

El delantero, cuyo contrato venía a fin de año, recibió un llamado de Horacio García, quien le comunicó que no iba a estar en los planes del Gringo. El atacante tuvo un buen año en el Parque, pero el nuevo DT tiene en carpeta otros nombres

Juan Manuel García no seguirá en Newell’s. La información se conoce desde hace varios días, ya que Gabriel Heinze no lo tenía en sus planes, pero ahora pasó a ser oficial a partir de la comunicación que tuvo el delantero de parte del nuevo cuerpo técnico leproso.

Juanchón analizaba algunas ofertas, pero le había dado prioridad a la Lepra para renovar su contrato que vence en diciembre. Pero Ignacio Astore no se había juntado para negociar, ya que el Gringo no le había indicado si lo quería o no.

Finalmente, Horacio García, quien está a cargo de las gestiones de refuerzos, le avisó a Juanchón que no estaba en los planes de Heinze, quien tiene otros delanteros en carpeta.

Otro tema similar a resolver es la continuidad de Cristian Lema, aunque por ahora el entrenador no le dio señales a la dirigencia sobre avanzar en la renovación del contrato.

Lema tiene otras ofertas, aunque no descarta quedarse en el Parque. Astore espera una señal de Heinze para juntarse con el representante del defensor, algo que por ahora no sucedió, lo que hace suponer que la continuidad del zaguero en Newell’s está complicada.