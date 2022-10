Está de estreno: Coronel Aguirre prepara la inauguración de su nuevo estadio con una gran fiesta

En Villa Gobernador Gálvez se viven las horas previas a lo que será una fiesta inolvidable para la ciudad y especialmente para toda la gente de Coronel Aguirre. Es que el lunes por la tarde se realizará la inauguración oficial del estadio rojiverde con una gran fiesta, que incluirá partido de fútbol y shows musicales para darle la importancia que el evento merece.

Horas antes de este gran momento, se realizó la presentación en sociedad de lo que será el evento, que contará como principal atracción un encuentro amistoso que jugarán el plantel que afrontará el próximo Regional Amateur (debuta el domingo 23 de este mes recibiendo a San Jorge) y los amigos del Pocho Lavezzi, reconocido hincha de la institución y cuya familia fue artífice de que este sueño se hiciera realidad.

En la conferencia de prensa realizada en la Cooperativa Integral y con la presencia de los medios de comunicación, fue el presidente del club, Diego Lavezzi (hermano del Pocho), quien junto al intendente Alberto Ricci dieron detalles de lo que será esta obra magnífica, moderna y que le dará un salto de calidad no solamente a la institución, sino también al deporte de la ciudad.

“Es un sueño hecho realidad. Alguna vez dije que íbamos a hacer un estadio nuevo para que jugara Coronel Aguirre y lo conseguimos. Costó mucho pero estamos a horas de la inauguración con una fiesta a la altura que se merece”, afirmó el mandamás de la entidad con mucha alegría.

Sobre lo que representa esta nueva casa y los objetivos que se tienen, Lavezzi explicó: “Hicimos un estadio para toda la vida con capacidad para doce mil personas, nada de lo que se hizo es provisorio. Está todo armado para que el club a futuro dispute cosas más importantes. Todo es pensado para que Aguirre pueda jugar en la Primera Nacional, que es a lo que apuntamos”.

Luego llegó el turno de tomar la palabra para el intendente municipal, quien recordó: “Apoyé esta proyecto desde un principio, primero cuando estaba en la parte privada y luego cuando asumí en la parte pública. Aguirre debía tener su estadio y lo consiguió”, contó Ricci y añadió: “Seguiremos trabajando para que cada institución de la ciudad siga creciendo a nivel deportivo e integral, porque un chico jugando en un club es un chico menos en la calle”.

Y sobre lo que significa la entidad rojiverde para Villa Gobernador Gálvez, Ricci sentenció: “Aguirre representa a la ciudad no solamente a nivel local sino también lo hace a nivel regional y nacional porque es el único que está disputando los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino”.

La fiesta que se viene

La inauguración oficial del nuevo estadio de Coronel Aguirre será este lunes a las 15 con un partido amistoso y shows musicales de la banda local “El Matatan” y del reconocido cantante Sergio Torres.

En lo que respecta a lo futbolístico, de un lado estará el equipo que conduce Marcelo Vaquero, que se prepara de cara al próximo Regional Amateur, y del otro los “Amigos del Pocho Lavezzi”, con el ex delantero de la selección a la cabeza y varios ex compañeros suyos en su paso por San Lorenzo, como Leandro Romagnoli, Pablo Migliore, Pablo Barrientos y Nicolás Bianchi Arce, entre otros, además de la posibilidad de que se sumen ex futbolistas de la ciudad como Maximiliano Rodríguez o Germán Herrera.