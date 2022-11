Espionaje ilegal: denuncian lawfare frente a la Fiscalía donde imputaron a Nadia Schujman

“Acá hay un montón de intereses individuales y electorales. Y el mensaje es: los negocios no se tocan; las alianzas mafiosas históricas no se tocan y a quienes se atrevan a tocarlas, los hacemos bolsa para que todo el mundo aprenda”, dijo la ex titular de Control Policial de la gestión Marcelo Sain

La ex directora de la Agencia de Control Policial de Santa Fe, Nadia Schujman, se presentó este martes a la Fiscalía Regional Santa Fe para declarar en la audiencia imputativa por la causa que la investiga como organizadora de una red de espionaje ilegal que, según la acusación, se llevó adelante desde el Ministerio de Seguridad de la provincia con la jefatura del entonces ministro Marcelo Sain, durante la gestión de Omar Perotti.

Frente al edificio de la primera circunscripción del MPA, donde funciona la oficina de Delitos Complejos, la Red Nacional de Hijos desplegó una manifestación en apoyo a Schujman, militante de la organización en Rosario, y sobre quien consideraron, pesa una “persecución política y judicial”.

Reafirmamos nuestro absoluto apoyo a Nadia Schujman, reconocida abogada, defensora de derechos humanos e integrante de HIJOS Rosario, frente a la arbitraria persecución judicial que viene padeciendo desde hace más de un año. pic.twitter.com/O1Mxvht0lG — Matilde Bruera (@BrueraMatilde) November 29, 2022

“No sé de qué se me acusa hasta que no escuche la imputación. No tengo duda que van a tratar de tirarme con todo el código penal. Por suerte hay un montón de gente que no se come ese buzón y sabe cómo son las cosas”, dijo antes del comienzo de la audiencia Schujman.

“Acá hay un montón de intereses individuales y electorales. Y el mensaje es: los negocios no se tocan; las alianzas mafiosas históricas no se tocan y a quienes se atrevan a tocarlas, los hacemos bolsa para que todo el mundo aprenda”, añadió la abogada, quien antes de desempeñarse como titular de la ex Asuntos Internos fue funcionaria en la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

“Esta causa sigue al pie de la letra la característica del lawfare, empezando por la actuación de los dueños de comunicación teniendo en cuenta que el propietario del multimedio más grande de la provincia es un querellante”, refirió.

Las Abuelas de Plaza de Mayo ya exigieron el “cese del hostigamiento mediático, político y judicial” a Nadia y “el respeto irrestricto de sus derechos y garantías constitucionales”. Y lo mismo reclamó una reciente solicitada contra el lawfare a Schujman con más de 4.000 firmas, entre ellas las de Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas), Taty Almeida y Norta Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora), el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, los diputados nacionales Hugo Yasky y Eduardo Toniolli y los líderes de Ctera Sonia Alesso y de Suteba, Roberto Baradel.