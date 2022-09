Espera por los elegidos: Astore aguarda por los técnicos de su gusto, todos con trabajo hoy en día

El dilema de Astore es si espera o no. En realidad el presidente leproso ya evaluó esta situación. Una alternativa es esperar por un DT que le guste, la otra opción es contratar ahora uno que no le convence, y que tampoco garantiza que cambiará demasiado en estas siete fechas que restan

“Sé el lugar que ocupo y hasta cuando, si tengo que dejarlo antes no tengo problemas. Creo que ocuparé el puesto hasta el final de campeonato”. Las palabras de Adrián Coria post derrota con Independiente fue una suerte de sincericidio del entrenador interino.

Coria se hizo cargo tras la salida de Javier Sanguinetti (un partido lo condujo Tognarelli) y a partir de algunos buenos resultados, está claro que la idea de la dirigencia, en especial de Ignacio Astore, es no tomar decisiones apresuradas que puedan ser erróneas.

Astore ya manifestó públicamente su lista de deseos, esos entrenadores que lo convencen más que otros. Descartado su preferido, Juan Pablo Vojvoda, el presidente leproso apunta a otros entrenadores que considera pueden cumplir con los objetivos propuestos. Y en esa nómina aparecen Facundo Sava, Ricardo Zielinski, el Cacique Medina, Gustavo Munúa y en menor medida Diego Martínez y Diego Flores.

Todos estos entrenadores están con trabajo, aunque la gran mayoría seguramente dejarán sus respectivos clubes al finalizar el torneo. Puede haber alguno que se vaya antes, pero esa es una circunstancia que Astore no toma como determinante.

El dilema de Astore es si espera o no. En realidad el presidente leproso ya evaluó esta situación. Una alternativa es esperar por un DT que le guste, la otra opción es contratar ahora uno que no le convence, y que tampoco garantiza que cambiará demasiado en estas siete fechas que restan.

En ese análisis, el mandamás rojinegro sabe que lo mejor es aguardar y contratar a uno de sus preferidos, y no meter un manotazo por presión de los hinchas. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo Coria.

De todas maneras, Astore no está sentado a la espera. Newell’s ya hizo contactos informales “no reconocidos” con los entrenadores que gustan. Y en todos los casos encontró señales positivas. Por eso la espera tiene más sustento.

“El equipo está fuerte, tenemos un vestuario bárbaro con la mezcla de jóvenes y experimentados. No tenemos ninguna clase de problemas, es todo apoyo, mucha charla y tirar para adelante. Hay que acomodar el barco lo antes que se pueda, para seguir en copas y terminar el año muy bien”.

Estas otras palabras del entrenador interino son el sustento de Astore para seguir con el interinato. El presidente sabe que el plantel avala este proceso de espera, con la mira puesta en clasificar a la Sudamericana, y más allá del enojo de Lema por no querer ir al banco con Sarmiento, el presidente leprosa sabe que el grupo va a bancar a Coria si debe quedarse los siete partidos que restan.

El problema para Astore es si esta seguidilla de derrotas se intensifica, y pone en riesgo la clasificación a la Sudamericana. Hoy Newell’s está décimo, dentro de los que consiguen el pasaje. Pero el margen se achicó. Y será importante sumar ante Unión (viernes 30 a las 21.30), Arsenal (martes 4 a las 16.30) y Central Córdoba (lunes 10 a las 21.30). Esta parece ser la seguidilla que medirá si se puede bancar el interinato o no.

Si los resultados no acompañan, ahí el presidente leproso deberá analizar si mete ese manotazo de ahogado que hoy no ve con buenos ojos. Y recurre a entrenadores sondeados que no terminan de convencer, como Martín Palermo, Roberto Sensini o incluso Diego Flores.

Lo que sí parece que Astore tiene definido es nombrar un Director Deportivo en las próximas semanas. Y tal vez esa elección descomprima un poco la ansiedad por conocer el nuevo entrenador. Y le saque un poco de responsabilidad el presidente leproso.