Escuelas baleadas: el objetivo que surge desde la cárcel para visibilizar mensajes mafiosos

Ya son 6 los establecimientos educativos baleados. Investigadores lo evalúan como una reacción a políticas que se toman contra los presos de alto perfil. Aumentaron la seguridad con fuerzas federales y provinciales. En Rosario no habrá clases en escuelas públicas ni privadas el próximo martes

Durante los últimos meses, seis escuelas fueron el objetivo de balaceras. En todas ellas los agresores dejaron mensajes que obedecían a reclamos sobre las condiciones de detención de presos de alto perfil. Sin embargo, estos hechos se mezclan con otros de amenazas telefónicas o a través de redes sociales con objetivos muy distintos. En algunos de ellos reclaman dinero para no balear la escuela, o no dan motivos claros. Y en estos hechos de amenazas la Justicia logró establecer que, de 8 episodios denunciados, 7 partían de alumnos con un objetivo simple: buscaban no tener clases. Por estos casos hay personas detenidas y se realizaron varios allanamientos.

La saga violenta atizó el reclamo de los gremios por mayor seguridad para las comunidades educativas, sobre todo después de que un ataque contra un hombre en las afueras de la escuela José Ortolani de Empalme Graneros que derivó en una herida de bala a un niño de seis años. Amsafé Rosario paró y movilizó en compañía de los docentes privados de Sadop Rosario, mientras que Amsafé provincial elevó el tono de los reclamos. Habrá nuevas protestas gremiales el próximo martes, según adelantaron los sindicatos.

La situación de las amenazas oportunistas de alumnos, en medio de ataques tan reales como el balazo que recibió un niño esta semana o el revólver que le incautaron a un alumno de 14 años dentro de la escuela Arenales de barrio Godoy, suma ruido a toda la situación violenta que envuelve a la comunidad educativa, como resultado de la situación de inseguridad que atraviesa a toda la ciudad.

En este marco, Priscila Villalobos, coordinadora de la Subsecretaría de Prevención y Control del Ministerio de Seguridad, remarcó que existe una importante intervención policial y judicial. En ese sentido explicó que se coordinó el patrullaje de fuerzas federales en los corredores de la zona, pero además se estableció un puesto fijo por parte de la Policía provincial.

“Nosotros tenemos dispositivos dinámicos en las escuelas. Y coordinamos la presencia de fuerzas federales y presencia fija con la provincia de Santa Fe”, describió la funcionaria.

Explicó Villalobos que la línea que manejan los investigadores es que estos mensajes tienen que ver con respuestas a las medidas que se llevan adelante en las cárceles que tienen que ver con mayores controles, destacó la funcionaria.

Escuelas baleadas

La última semana fue la más violenta. Y en ese sentido, Amsafé Rosario lanzó un paro y movilización hacia el Ministerio de Educación. Fue después de que el martes por la tarde balearan la Escuela N° 1319 José Ortolani, del barrio Empalme Graneros, que dejó a un niño de 6 años herido en un tobillo. Esta vez el ataque coincidió con la salida de los alumnos.

Por el hecho hay dos sospechosos detenidos, acusados de los delitos de intimidación pública, abuso de armas y portación ilegítima de arma de guerra.

El primero fue aprehendido tras una persecución donde el tiratiros tiró su celular para intentar romperlo, pero de igual modo el teléfono fue incautado.

Asimismo, confirmaron que en el techo de una casa lindera se halló un arma calibre 9 milímetros que había sido denunciada como robada el pasado 29 de mayo por un policía de la provincia de Santa Fe.

El lunes la escuela provincial Nº 1.346 Francisco Netri y el jardín de infantes Nº 79 Pedacito de Patria, que funcionan en el mismo predio de barrio 7 de Septiembre, en Ayala Gauna al 8000 fue blanco de disparos. La Policía secuestró cinco vainas servidas. La balacera fue descubierta el martes por la mañana.

A fines de mayo fue baleado el complejo Rosa Ziperovich de Sabin 1100. La zona y particularmente el establecimiento habían tenido un refuerzo de seguridad luego del crimen del niño Máximo Jerez. Sin embargo, en abril y a fines de mayo, fue blanco de otro ataque armado.

El 18 de mayo, en la Escuela Nº 6.383 “Estanislao López”, de Montevideo al 6700, los directivos encontraron al menos tres impactos de balas en el frente del establecimiento escolar.

En marzo fue atacada la Escuela Nº 6430 Isabel La Católica ubicada en Grandoli y Ayolas, en la zona sur. Dispararon unos 15 tiros contra el frente y dejaron una nota.

Plan de lucha

Amsafé Rosario y Sadop Rosario definieron este jueves que el próximo martes 13 de junio no habrá clases en las escuelas de Rosario bajo el lema: “Basta de violencia en los barrios. Basta de balaceras contra las escuelas. Basta de políticas de ajuste”. El mismo día, Amsafé provincial llevará adelante una jornada en todo el territorio santafesino “por la paz y en defensa de la vida”.