Escándalo en la NBA: cinco expulsados en el duelo Orlando-Minnesota por una bochornosa pelea

Una gresca durante el partido que Orlando Magic (21-32) le ganó como visitante a Minnesota Timberwolvews (28-37) por 127 a 120 motivó la expulsión de cinco jugadores, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

Las hostilidades en el Target Center de Minneapolis comenzaron en el tercer cuarto cuando se agredieron Austin Rivers, escolta de Minnesota, y el pivote Mo Bamba de los Magic, quien estaba entre los suplentes.

Rivers (1,93 metros) y Bamba (2,13) intercambiaron insultos, el pivote se levantó de su asiento y comenzaron a golpearse dentro del rectángulo de juego, mientras llegaban corriendo compañeros de ambos equipos y miembros de seguridad para separarlos.

Pero además de Bamba y Rivers, los árbitros expulsaron al base Jalen Suggs (1,96), de Magic, y al alero Taurean Prince (2,01) y el ala-pivote Jaden McDaniels (2,06) en Minnesota, quienes se sumaron a las agresiones.

Austin Rivers and Mo Bamba got into an altercation on the court.

