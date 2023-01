“Esa patada no la doy yo”: declaró Ciro Pertossi, otro de los rugbiers más complicados en la causa

“Esa patada no la doy, cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno”, dijo Ciro Pertossi cuando tenía a metros a Fernando Báez Sosa. Fue durante una breve aclaración cuando le exhibieron el video en la audiencia de juicio.

Ciro Pertossi, uno de los rugbiers acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa, se señaló hoy en el video que se lo muestra a metros de la víctima y aclaró que “freno” una patada cuando se dio cuenta que aquel estaba en el piso.

“El chico que se ve soy yo (señalando el video del ataque a Fernando Báez Sosa), quiero aclarar que esa patada no doy, que cuando me doy cuenta que está en el piso me freno”, dijo.

Ciro Pertossi se paró en la audiencia para señalar con un puntero su ubicación en el video donde se lo exhibía a sólo unos metros de Fernando Báez Sosa.

“Lo que quería decir ya lo dije, quiero adelantar que no voy a contestar ninguna pregunta”, advirtió Pertossi, que no respondió ninguna pregunta de la fiscalía.

Por otra parte, aclaró que un audio incorporado al expediente en donde él dijo vía whastapp “chicos no se cuenta nada de esto a nadie” él se refería a que “no quería que se enteren sus padres que se habían peleado”.

“Adelantó que no voy a contestar a las partes”, insistió Pertossi tras lo cual volvió a su asiento ubicado junto al resto de los imputados.

Noticia en desarrollo…