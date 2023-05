Es oficial: Chelsea anunció la contratación del DT argentino Mauricio Pochettino

El poderoso Chelsea de Londres oficializó este lunes la contratación del director técnico argentino Mauricio Pochettino por dos temporadas, luego del definitivo acuerdo alcanzado hace dos semanas.

El rosarino asumirá el cargo el próximo 1 de julio tras firmar un contrato hasta mediados de 2025, con opción a un año más, precisó la entidad británica en un comunicado.

Chelsea atravesó la temporada para el olvido con cuatro entrenadores: el alemán Thomas Tuchel, el británico Graham Potter, el español Bruno Saltor y Frank Lampard, quien fue designado como interino hasta el final del ciclo.

El equipo del argentino Enzo Fernández, campeón mundial en Qatar 2022, finalizó la Premier League en el puesto 12, fuera de toda clasificación para las copas europeas de la próxima campaña.

