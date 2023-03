“Es muy difícil sostener las propuestas históricas del PS en un frente muy vinculado a la derecha”

La referente de la agrupación interna del PS "Bases" criticó la decisión del socialismo de sumarse al frente de frentes. No piensa renunciar al partido, pero se entusiasma con la posibilidad de armar una coalición de centroizquierda: "Podemos construir una nueva esperanza para Santa Fe"

La actual diputada provincial del PS, ex ministra de Educación de la provincia y referente del sector interno “Bases”, Claudia Balagué, se despegó del acuerdo alcanzado por su partido para sumarse el frente de frentes, la gran alianza opositora que suma al PRO, la UCR y la Ucedé, entre otros partidos. Adivritó que no piensa renunciar al partido, participará del próximo Congreso donde se definirán las estrategias electorales, y se sumará a un frente de centroizquieda, con el que piensa reconstruir una tercera posibilidad electoral en la provincia. “La gente tiene derecho a no elegir siempre entre dos sectores en pugna”, señaló en diálogo con El Ciudadano.

—¿Cómo vivió la confirmación del ingreso del Partido Socialista al frente de frentes, al que usted se opuso desde siempre?

—Nuestra corriente de opinión dentro del Partido Socialista, nuestra línea interna Bases, hace rato que viene viendo que esta opción se podía dar, y por eso participamos también en la interna partidaria en su momento y seguimos discutiendo este tema. Ante esta situación, definimos configurar otro frente político para estas elecciones, sin irnos del PS, porque creemos que hay que seguir dando ese debate internamente, pero sí ante esta elección queremos configurar un frente nuevo, de centroizquierda, que represente los ideales progresistas y de la izquierda democrática, que siempre fueron las banderas del socialismo.

—¿Cómo está funcionando ese armado? Porque tampoco hay tanto tiempo.

—No, no hay tanto tiempo, como para el resto de los frentes. Nos estamos reuniendo periódicamente, todas las semanas, defininiendo un programa conjunto, nuestras bases, nuestras ideas y nuestros valores, en conjunto. Y, por supuesto, para la propuesta electoral, las diferentes candidaturas que todavía están en debate.

—¿Cuántos partidos se sumaron al frente?

—Van a participar algunos partidos que ya participaban del Frente Progresista, como un sector de la UCR, con Palo Oliver; el Partido Sí, de Alicia Gutiérrez; el Partido Pares, de Verónica Benas, el PCR, Carlos del Frade, Rubén Giustiniani, Libres del Sur, algunas organizaciones sociales, en fin, hay varias agrupaciones que se están configurando en este nuevo frente, porque creemos que tiene que seguir existiendo la posibilidad para los votantes en Santa Fe. Como lo fue en su momento el Frente Progresista. Y en este caso respetar también los ideales del progresismo, que se sostuvieron por muchos años en la provincia.

—Si usted participa de este armado para respetar los principios históricos del socialismo, ¿quiere decir que hoy los que conducen el partido no lo respetan?

—Yo creo que es muy difícil sostener los ideales, las propuestas histórica del socialismo en un frente muy vinculado a la derecha, donde participa el PRO, básicamente, la Ucedé, un grupo de pastores evangélicos…Realmente hay diferencias que para nosotros, en este caso, son un límite. En esta contienda electoral son un límite claro, y por eso decidimos conformar otro espacio y dar otra oportunidad, también para ampliar las bases democráticas, porque la gente tiene derecho a no tener que elegir siempre entre dos sectores en pugna, sino, como decía antes, seguir teniendo esta tercera posibilidad en Santa Fe, vinculada al progresismo y a la centroizquierda.

—¿Y cómo está funcionando ese armado? ¿Es difícil ponerse de acuerdo?

—La verdad que es muy bueno el armado, porque coincidimos en los valores básicos. Ayer (por el viernes) estuvimos todos reunidos con el presidente del Frente Amplio uruguayo, y la verdad que compartíamos el mismo diagnóstico: que a uno puede irle mejor o peor en una elección, pero lo que nunca puede perder son sus valores y sus ideas para construir una sociedad diferente, una sociedad que creemos que tiene que ser mucho mejor de lo que es. Y por supuesto es un espacio abierto, que suma corrientes del feminismo, del ambientalismo, la defensa de la soberanía, el trabajo que venimos haciendo en educación y salud pública, que han sido siempre nuestras banderas…En todas esas cosas, absolutamente básicas, coincidimos. Es un gran inicio, y creo que podemos construir una nueva esperanza para Santa Fe.

—Si los referentes de Base no se van a ir del socialismo, ¿cómo se incorporan a este nuevo frente?

—Todavía tenemos que discutir eso en un Congreso provincial del partido, que va a ser el 2 de abril. Así que por supuesto llevaremos nuestra posición, nuestra idea, la constitución del frente. Y en ese Congreso, como orgánicamente siempre lo hicimos, discutiremos todas estas cosas.

—¿Y si esa votación es adversa? ¿Seguirían dentro del socialismo y cómo se incorporarían a este nuevo frente de centroizquierda?

—Como cualquier partido político, donde muchas de sus referencias participan de distintos frentes electorales.

—Es decir que ustedes participarían en calidad de socialistas, aunque no puedan llevar el sello partidario.

—Exactamente, como el resto de los partidos y el resto de los frentes que se van configurando. Sabemos que hay radicales que participan del FdT, y peronistas que participan de Cambiemos. Sería una situación bastante parecida a la configuración política que hoy se da, donde se va confluyendo por ideas, por propuestas y por valores, como decía antes. Nosotros somos socialistas de toda la vida. Hemos aportado mucho a la construcción de este partido, que tiene 130 años, así que nunca vamos a dejar de estar en este espacio político.