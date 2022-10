Entre lágrimas y gritos, la esposa de Bolsonaro dice que la Biblia ordena votar a la derecha

La primera dama de Brasil y esposa del presidente Jair Bolsonaro, Michelle Firmo, fue lanzada como la principal espada para buscar votos para su marido en el balotaje del 30 de octubre entre los evangelistas clases bajas de San Pablo, la mayor ciudad sudamericana, donde en un acto afirmó que la Biblia ordena votar a la derecha y que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva conduce “el partido de las tinieblas” y prepara venganza para encarcelar a sus opositores con “sangre en los ojos”.

La puesta en escena de la primera dama, con lágrimas y gritos, ocurre luego de que Bolsonaro tuviera que pedir perdón por llamar prostitutas a adolescentes venezolanas y desmentir ser un pedófilo y se inscribe en lo que ella misma llamó “guerra espiritual entre el bien y el mal” a la carrera para el balotaje del 30 de octubre.

La esposa de Bolsonaro ocupó el centro de la escena en eventos con religiosos en San Pablo y con el exministro Tarcísio Freitas, el candidato a gobernador paulista bolsonarista del partido Republicanos, vinculado a la Iglesia Universal, evangélica neopentecostal.

“Estamos aquí para luchar contra ese cáncer del partido de las tinieblas, para que se disipe de nuestra nación”, dijo al lado de la senadora electa Damares Alves, una pastora que denunció la semana pasada una fake news que indicaba que existe una mafia de violadores de bebés recién nacidos y que Bolsonaro luchaba para derrotarla.

En medio de su discurso, sobre todo apuntado a reforzar el voto femenino para el ultraderechista excapitán de Ejército, Firmo sostuvo también una fake news al divulgar que Lula “pretende volver a robar y tiene una lista para encarcelar a sus opositores”.

“Nos va a poner a todos en la cárcel porque hizo una lista par vengarse”, disparó la activista evangélica, vestida de amarillo, en un evento organizado por la diputada ultraderechista paulista Carla Zambelli.

En otro trecho, manipuló pasajes de la Biblia para decir que Dios siempre elegía el lado de la derecha por sobre la opción por izquierdas.

“En la Bibilia Dios siempre se inclina por el lado de la derecha”.

MICHELLE CHORA. DAMARES CHORA. TODAS AS MÃES e pessoas de bem do Brasil também choram! O ataque contra uma criança de apenas 11 anos é abominável e não deve ser jamais tolerado. As medidas cabíveis estão sendo tomadas! pic.twitter.com/mxSD9u0KrK

— Damares Alves (@DamaresAlves) October 19, 2022