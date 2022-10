El sindicato de los choferes, UTA, ratificó la medida de fuerza para todo el interior del país. Reclama una suba salarial de 35% similar a la acordada en Buenos Aires, que las patronales se niegan a otorgar si no reciben más asistencia de Nación. Fracasó audiencia

Entre aumentos, subsidios, reclamos gremiales y empresarios, usuarios otra vez a pie miércoles y jueves

Otra vez a pie: el sindicato de los choferes UTA confirmó la realización del anunciado paro en el transporte urbano de pasajeros para este miércoles y jueves en todo el país excepto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Fue al cabo de una audiencia pactada por el Gobierno entre la Unión Tranviarios Automotor y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap).

El combo, que deja como víctimas a los usuarios de los servicios, es de larga data. Los choferes reclaman un aumento del 35 por ciento de sus salarios para igualar al que consiguieron sus pares porteños y bonaerenses. La patronales referenciadas en Fatap volvieron a negarlo bajo el argumento de que no les dan las cuentas sin no se elevan los subsidios nacionales a la actividad para el llamado interior del país.

Precisamente ese auxilio nacional al servicio público será tratado este mismo martes en el Congreso con la asistencia del ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, quien informará sobre el monto previsto en el proyecto de Presupuesto 2023. La controversia está centrada en la desigual distribución de los subsidios entre el Amba, territorio donde se amplifican los ruidos políticos, y el resto del país.

¿Si arreglaron en el Amba, por qué no lo pueden arreglar en el interior?”, se quejó el secretario general de UTA, Roberto Fernández. El dirigente explicó que, pese a ratificar el paro, el diálogo sigue abierto. Y frente al perjuicio que causa a sectores de medios y bajos recursos sin movilidad propia, argumentó: “No queremos ir a a una medida de fuerza de ninguna manera, pero necesitamos una solución a los empresarios”.

“El Amba arregla pero en el interior del país no, y eso nos preocupa”, siguió el titular de UTA, y advirtió, aunque hay poco tiempo para una marcha atrás: “Si no aparece la plata, no levantamos”, sentenció junto con el reclamo de que se reúna el Ejecutivo nacional con los gobernadores para zanjar la controversia de los subsidios.