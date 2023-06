“Entendí que me contrataron para mejorar a Vélez y no lo conseguí”, dijo Gareca sobre su renuncia

El Tigre decidió dar un paso al costado luego de estar al frente del Fortín apenas 12 partidos. “No es que no tenga fuerzas para seguir. Tengo fuerzas. No me gustó que en el partido con Belgrano a los 20 minutos haya tenido que sacar dos jugadores. Lo tomé como parámetro”, sentenció

Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de Vélez tras estar apenas una docena de partidos, lapso en el cual cayó a los últimos puestos de la Liga Profesional. Así quedó definido luego de una reunión de urgencia que mantuvo en la noche del domingo con el presidente, Sergio Rapisarda y el mánager, Christian Bassedas, en la cual el Tigre resolvió dar por concluido su segundo ciclo al frente de la entidad de Liniers, algo que había comenzado hace apenas tres meses, cuando reemplazó al uruguayo Alexander “Cacique” Medina.

"VÉLEZ ESTÁ POR SOBRE TODOS" Ricardo Gareca explicó los motivos de su renuncia a tres meses de haber asumido en el Fortín. pic.twitter.com/2hrbDm52Ok — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2023

“No fue una determinación de la dirigencia, ni del mánager, sino que es mía, ya que entendí que me contrataron para mejorar a Vélez y no lo he conseguido. El club está por sobre todos. Dimos todo a nuestro alcance. Agradezco a los hinchas por sus mensajes de cariño”, sentenció el DT de 65 años durante la conferencia de prensa que brindó en la Villa Olímpica, el mismo lugar donde hace menos de 90 días le daban la bienvenida.

Y agregó: “No es que no tenga fuerzas para seguir. Tengo fuerzas. No me gustó que en el partido con Belgrano a los 20 minutos haya tenido que sacar dos jugadores. Lo tomé como parámetro y me hizo reflexionar y decir ‘hasta acá llegué’”. Este segundo paso de Gareca por el Fortín fue claramente negativo en resultados deportivos, ya que de esos 12 partidos dirigidos sumó apenas 10 puntos: solamente obtuvo una victoria ante Central Córdoba (4-0) y siete empates, acumulando cuatro derrotas.

El próximo objetivo de Vélez será Deportivo Español, este miércoles a las 18, en cancha de Quilmes, por los 32vos de final de la Copa Argentina. En la Liga Profesional está en una hipotética zona de descenso por la Tabla Anual junto a Independiente, Huracán, Banfield y Unión, porque todos ocupan con 18 unidades el penúltimo escalón de las posiciones, ya que Arsenal, que está último, está bajando pero por los promedios.