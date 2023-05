Enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por matar al novio de su ex de un tiro en la cabeza

Carlos Miguel Ledesma era repartidor de lácteos y tenía una novia. El ex de la chica lo había amenazado en varias oportunidades y la relación no era buena. En julio de 2020, iba con un amigo en auto, en el asiento del acompañante, cuando se les puso a la par un utilitario desde el que les dispararon. Instantes antes, Ledesma le había dicho al conductor que era Abel quien los seguía, pero no dimensionó lo que se venía. Murió poco después en el hospital, alcanzado por una bala en la cabeza. Este jueves, comenzó el juicio oral y público contra el acusado, que enfrenta un pedido de pena de 20 años de cárcel. El debate está a cargo de los jueces Gonzalo López Quintana, Rafael Coria y María Isabel Más Varela.

El crimen ocurrió el 31 de julio de 2020. La víctima iba en un Fiat Uno que conducía un amigo. En un momento, vió que en un utilitario que iba detrás de ellos estaba Abel, el ex de su novia, y se lo comentó a quien iba al volante, pero sin darle demasiada relevancia. Le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada.

Cuando el auto en que iba Ledesma frenó en Gutenberg y Santa Fe por el semáforo en rojo, el utilitario se puso a la par. El conductor, identificado como Abel Vampocke, le disparó en la cabeza. Ledesma fue trasladado por su amigo hasta el Hospital Centenario, donde falleció. Eso fue lo que reconstruyó la fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la acusación.

La funcionaria pidió para Vampocke una condena de 20 años de prisión como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima.

La defensa del acusado negó en esa primera audiencia del debate que las cosas hayan sucedido como las relató la Fiscalía. Aseguró en cambio que Vampocke volvía de comprar chapas para una casa que estaba construyendo cuando Ledesma y su amigo se le pusieron al lado y le apuntaron con un revólver. Que él aceleró para escapar, pero tuvo que frenar más adelante porque el semáforo estaba en rojo. Allí volvieron a alcanzarlo, siguió la defensa, pero esa vez se anticipó, sacó un arma y disparó. Cuando llegó a su terreno, siempre según esta versión, su pareja lo llamó para contarle que había sido amenazada.

El debate continuará con la producción de prueba.