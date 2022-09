Enfermería canalla: para visitar a Racing, Tevez no podrá contar con cuatro jugadores

Central ya prepara el partido que viene. Eso será el viernes desde las 20.30, cuando visite a Racing en Avellaneda. Para ese compromiso, correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional, Carlos Tevez no podrá contar con al menos cuatro futbolistas. Es que, entre suspensiones y lesionados, el Apache no tendrá a disposición a los defensores Damián Martínez, Javier Báez e Ismael Cortez, y tampoco al volante Ignacio Malcorra.

Además, le realizaron un estudio de imágenes a Mateo Tanlongo, quien sufrió una inflamación en el tobillo izquierdo el último domingo jugando ante Platense. Y también habrá que seguir de cerca la recuperación de Lautaro Blanco, quien con una molestia en un muslo fue preservado y no estuvo ante el Calamar pero arrancó bien la semana y podría ser tenido en cuenta ante la Academia.

El partido con Platense dejó secuelas. Y las mismas no solo tienen que ver con que el Canalla acumula ya cuatro juegos sin victorias, con tres empates y una derrota. Además de estirar la racha sin sumar de a tres, Tevez perdió piezas importantes para visitar a Racing el viernes.

Hubo dos jugadores que vieron la amarilla ante el Calamar y llegaron a la quinta tarjeta acumulada. En esa situación quedaron Martínez y Báez, quienes tendrán que cumplir con una fecha de suspensión, por lo que no podrán estar en el Cilindro de Avellaneda.

Las otras dos bajas seguras tienen que ver con lesiones. Cortez y Malcorra padecieron problemas musculares, pero de diferente seriedad. El volante, con una sobrecarga, tendrá para una semana de recuperación. Mientras que el lateral sufrió un desgarro que lo tendrá out por seis semanas, por lo que no volvería a jugar en lo que resta del torneo.

Sin Martínez ni Cortez, Tevez tendrá que analizar cómo cubrirá el sector derecho de la última línea. Cuando jugó ante Tigre, hace algunas fechas atrás en Victoria, el DT tuvo el mismo problema y lo resolvió incluyendo a Facundo Almada. Pero el rendimiento del defensor, que es marcador central, no fue bueno.

En este escenario, no hay que descartar que el Apache le de una chance a Ulises Ciccioli, quien aún no sumó minutos en su ciclo. En la previa del partido ante Tigre, Ciccioli no fue opción de recambio porque estaba participando de un torneo internacional con el Sub 20 en Punta del Este. Ahora, el lateral sigue entrenando con el juvenil albiceleste, que se prepara para tomar parte de los Juegos Odesur que se disputan a mediados de octubre en Paraguay. Pero estaría para jugar el viernes en Avellaneda si Carlitos así lo dispone.

Además de las cuatro ausencias apuntadas, Tevez tendrá que esperar por la recuperación de Blanco, con una molestia muscular en un muslo, y también de Tanlongo, a quien el estudio en su tobillo arrojó que no hubo lesión pero sí una fuerte inflamación que lo tendrá en duda hasta último momento.

Los auriazules entrenaron este lunes por la mañana en Arroyo Seco. Y repetirán escenario y turno hoy y mañana. El jueves, el plantel trabajará por la tarde en el country. Luego del ensayo, los futbolistas que sean citados por Tevez viajarán en micro rumbo a Capital Federal, para quedar concentrados en un hotel céntrico a la espera del encuentro con el Racing de Fernado Gago, uno de los grandes candidatos al título que tiene el certamen a seis fechas del final.